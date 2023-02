Colangite biliare primitiva: linerixibat riduce il prurito

Linerixibat ha indotto una riduzione dose-dipendente del prurito nei pazienti con prurito associato a colangite biliare primaria, secondo un nuovo studio

“Il prurito è comunemente associato alla colangite biliare primaria, presente in quasi il 75% dei pazienti nel corso della malattia”, hanno scritto Cynthia Levy, della Miller School of Medicine dell’Università di Miami, e colleghi. “Il prurito compromette sostanzialmente la qualità della vita correlata alla salute, influenzando il sonno e contribuendo all’affaticamento”.

Secondo i ricercatori, linerixibat – un inibitore del trasportatore degli acidi biliari ileali a piccola molecola orale a basso assorbimento – ha ridotto il prurito colestatico senza gravi eventi avversi in uno studio di fase 2a. Inoltre, il trattamento con linerixibat ha ridotto i livelli di acidi biliari e migliorato l’interferenza del sonno e l’affaticamento rispetto al placebo.

Per ampliare questi risultati, Levy e colleghi hanno condotto lo studio GLIMMER multicentrico, randomizzato di fase 2b per studiare la sicurezza, l’efficacia e la dose-risposta di linerixibat tra 147 pazienti (età media, 55,8 anni, 94% donne) con prurito da moderato a grave- colangite biliare primaria associata (PBC), definita come un punteggio di prurito di almeno 4 sulla scala di valutazione numerica (NRS).

Dopo 4 settimane di placebo in singolo cieco, i pazienti hanno ricevuto linerixibat una volta (20 mg, n=16; 90 mg, n=23; 180 mg, n=27) o due volte al giorno (40 mg, n=23; 90 mg, n=22) o placebo (n=36) per 12 settimane. I pazienti hanno misurato il punteggio del prurito (0-10 NRS) due volte al giorno e i ricercatori hanno determinato i punteggi giornalieri, settimanali e mensili del prurito. L’endpoint primario era la variazione del punteggio medio del peggior prurito quotidiano (MWDI) rispetto al basale.

Secondo i risultati dello studio, c’è stata una riduzione rispetto al basale nei punteggi MWDI (media 2 punti) tra i pazienti trattati con linerixibat alla settimana 16. Sebbene queste differenze non fossero significative rispetto al placebo, l’analisi post-hoc del cambiamento nel punteggio del prurito mensile ha prodotto ” differenze significative” tra placebo e linerixibat 180 mg una volta al giorno (variazione media dei minimi quadrati=–0,9; IC 95%, da –1,76 a –0,03), 40 mg due volte al giorno (–1,16; IC 95%, da –2,05 a –0,28) e 90 mg due volte al giorno (–0,95; IC 95%, da –1,85 a –0,06).

Inoltre, un modello lineare della dose giornaliera totale di linerixibat nella popolazione per protocollo ha prodotto una riduzione “statisticamente significativa” rispetto al placebo nel punteggio MWDI al livello del 10%, indicando una relazione dose-risposta.

Secondo i ricercatori, gli eventi avversi comunemente riportati includevano diarrea e dolore addominale, che si sono verificati più spesso a dosi più elevate di linerixibat.

“Il targeting della ricaptazione degli acidi biliari con linerixibat può fornire sollievo ai pazienti con PBC e prurito colestatico, insieme a miglioramenti della qualità della vita correlata alla salute relativa al prurito”, hanno concluso Levy e colleghi. “Il dosaggio due volte al giorno è stato associato a un maggiore miglioramento del prurito”.

Hanno aggiunto: “Questo studio ha identificato una dose di linerixibat per ulteriori indagini, ed è in corso uno studio di conferma in pazienti con PBC con prurito da moderato a grave che include un periodo di dosaggio in doppio cieco più lungo e l’analisi dell’intensità del prurito durante il periodo di studio piuttosto che a un singolo punto temporale.”

