Su Rai 4 “Wrong Turn – The Foundation”: la trama del film

Prima serata da brividi su Rai 4 con “Wrong Turn – The Foundation”: ecco la trama del film con Matthew Modine e Charlotte Vega

Prosegue lunedì 13 febbraio alle 21.20 su Rai 4, il ciclo Action Pop con il film in prima visione “Wrong Turn – The Foundation”, del 2021, per la regia di Mike P. Nelson, con Matthew Modine, Adain Bradley, Charlotte Vega. La trama: Jennifer, il suo ragazzo Darius e i loro amici si avventurano in West Virginia per un fine settimana all’insegna del trekking. Il loro obiettivo è esplorare un tratto della catena montuosa degli Appalachi. Dopo essere stati avvertiti dal gestore della locanda di non allontanarsi assolutamente dal sentiero tracciato, i sei amici finiscono preda di una serie di trappole mortali misteriosamente piazzate tra gli alberi.

Il primo film che ha dato vita a ben sei sequel, “Wrong Turn” (2003), è stato un apprezzato survival-horror diventato un cult del genere. A distanza di quasi vent’anni, l’autore della saga, nonché sceneggiatore del primo film, Alan McElroy, riprende in mano il franchise per creare un reboot che si discosta moltissimo dalle atmosfere grottesche e dai risvolti splatter della narrazione originaria. In film si rivela un thriller d’azione avventurosa dai forti connotati sociali. Alla regia c’è Mike P. Nelson, già regista del survival-thriller distopico The Domestics, mentre nel cast si distinguono Matthew Modine e Charlotte Vega, già vista in American Assassin.