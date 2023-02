Previsioni meteo 13 febbraio 2023: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 febbraio 2023: tempo stabile e temperature in ulteriore risalita su tutte le regioni grazie all’anticiclone

Dopo un un weekend di bel tempo su gran parte del Paese, salvo residui addensamenti al Sud con occasionali acquazzoni e nevicate in montagna nella giornata di ieri, la settimana inizia con condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie all’alta pressione. Avremo ancora qualche nota di instabilità al meridione, con precipitazioni sparse, ma in linea generale il tempo risulterà stabile e con temperature in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo la pausa anticiclonica con assenza di precipitazioni fino al prossimo weekend, un possibile sblocco della situazione meteorologica potrebbe avvenire nel corso della terza decade di febbraio. I venti zonali a 10 hPa sono infatti previsti in deciso rallentamento nel corso dei prossimi giorni, a causa di possibili flussi di calore in risalita dalla troposfera, sino a divenire antizonali; in tal modo il vortice polare tenderà ad indebolirsi proprio nell’ultima parte del mese di febbraio, con possibili colpi di coda dell’Inverno.

Intanto per oggi, lunedì 13 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, innocui addensamenti sulle coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con neve fino a 600-800 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni su Calabria e Sicilia con neve oltre i 1200 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge sulla Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutte le regioni.

