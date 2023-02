Paolo Vizzini torna nelle librerie con “Codice Giulia”

«Ogni Uomo ha diritto alla Vita e ogni Uomo ha il dovere di difenderla; salvare anche solo una vita è salvare la Vita»: esce “Codice Giulia” di Paolo Vizzini

Una potente organizzazione criminale, interessata al segreto della clonazione umana al fine del dominio globale, uccide Laura, una ricercatrice in possesso di dati chiave per arrivare al loro obiettivo. Il marito di Laura, Pierre, è costretto a trascorrere la sua esistenza in perenne fuga in quanto consegnatario di un dossier che, oltre a mettere a repentaglio la sua vita, minaccia l’incolumità della figlia Giulia. Il perfido Denver, capo della sede parigina dell’organizzazione, farà di tutto per catturare Pierre, il quale in modo bizzarro troverà l’amore e con l’aiuto delle poche persone di cui può ancora fidarsi, tra Parigi e Roma, ingaggerà una vera e propria azione d’attacco volta a sventare i tentativi di eliminarlo, a proteggere la sua bambina e a mettere a dura prova il malvagio Denver.

L’AUTORE

Paolo Vizzini ama definire la scrittura come «quella magica distanza che intercorre tra la penna e il foglio, dove, in quei pochi millimetri che li separano, si celano e si incontrano i sentimenti, le storie, le persone e la memoria». Dopo una quadriennale esperienza come pubblicista, si innamora del romanzo, del voler raccontare, a cavallo tra fantasia e realtà, una storia che abbia come ingrediente principale il riuscire a trasmettere la vita! Ha già pubblicato Come vento impetuoso (L’Autore Libri Firenze) nel 2004 e Poker di cuori (Albatros Il Filo) nel 2007.