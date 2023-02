“Meow” è il nuovo singolo di Uny

Fuori su tutti i digital stores, “Meow”, il nuovo singolo del poliedrico artista romano Manuel Spadea, in arte Uny

Uny è un artista poliedrico e la sua musica è contaminata da vari generi musicali. Il suo obiettivo è quello di diventare non un semplice cantante, ma un performer, portando tutte le sue conoscenze artistiche nei suoi lavori.

Il 16 dicembre 2022 segna il ritorno ufficiale sulle scene di Uny con il brano Meow: un vero concentrato di sfumature che vi trascineranno in mondo tutto nuovo e di cui non ne potrete fare più a meno.

L’artista UNY dichiara: «Meow parla di una storia d’amore che mi ha segnato per tanto tempo, tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora sono tutte ispirate a questa “relazione” che definirei più un’ossessione. Nel brano ci sono vari riferimenti ai gatti, alcuni più comuni e altri più complicati legati alla connessione tra i gatti e il mondo esoterico. La canzone, quindi, racconta la mia storia come se a viverla fosse un gatto».

BIOGRAFIA

Manuel Spadea, in arte Uny è nato a Roma il 16 agosto del 2001. Inizia il suo percorso come performer studiando musical, sviluppando abilità non solo nel canto, ma anche nel ballo e la recitazione. I primi passi li muove come attore, recitando in alcuni spettacoli teatrali, girando un cortometraggio come protagonista che gli è valso il premio “Honorable Mention” al Best Actor Award. Nel 2019 approda sul nuovo social TIKTOK dove conquista una discreta fama ed un seguito di circa 500,00 followers che lo porteranno a partecipare a svariati eventi in giro per l’Italia. Nel 2021 dopo alti e bassi decide di prendersi una pausa dai social per impegnarsi totalmente nel suo progetto musicale dedicandosi alla scrittura delle sue canzoni.