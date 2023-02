La Juventus si qualificherà alle coppe europee dopo il -15 per frode finanziaria?

La Juventus ha un esercito di tifosi in tutto il mondo. Negli ultimi anni la squadra si è esibita in modo incerto sia nel campionato nazionale che nelle competizioni europee. Da metà ottobre dello scorso anno, in Serie A, le cose sono andate meglio. Da allora, la squadra è riuscita a ottenere 7 partite a reti inviolate di fila ed è tornata nel gruppo dei leader. I tifosi hanno ricominciato a sognare, se non sul campionato, almeno su un biglietto per la prossima stagione di Champions League. Tuttavia, nelle ultime settimane, la squadra e i suoi tifosi hanno dovuto subire due pesanti colpi contemporaneamente. Inizialmente, nel 18 ° turno di Serie A, la Juventus ha perso con un punteggio devastante contro la capolista Napoli (5:1). Poi, a pochi giorni dalla sconfitta record nella storia del club, alla Juventus sono stati tolti 15 punti per frode finanziaria, e la squadra è scesa subito al 10° posto in classifica.

Perché alla Juventus sono stati tolti 15 punti?

Tutta colpa della frode finanziaria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del club e la loro colpevolezza è stata dimostrata. Il tribunale della Federcalcio italiana ha accolto l’istanza del pm, che chiedeva di punire il club torinese in una causa relativa a plusvalenze fittizie. Il club torinese è stato accusato di aver sopravvalutato il costo di trasferimento dei giocatori e di aver sottovalutato alcuni dati relativi ai costi del personale. Inoltre, i dirigenti del club hanno nascosto informazioni sulla reale entità degli stipendi dei giocatori. Ricordiamo che i vertici della società si sono dimessi.

Allo stesso tempo, la richiesta iniziale del pm era quella di togliere 9 punti alla squadra. Tuttavia, dopo aver considerato tutte le caratteristiche del caso, il tribunale ha stabilito una penalizzazione di 15 punti. In questo caso hanno preso parte anche altre squadre italiane, come Empoli, Genoa, Sampdoria, Novara, Pisa, Parma, Pro Vercelli, ma sono state giustificate.

Ad oggi la Juventus è al 9° posto in classifica con 29 punti. I dirigenti di club si riservano il diritto di presentare ricorso contro questa decisione.

La Juventus riuscirà ad arrivare nelle competizioni europee al termine della stagione 2022-2023?

Se qualche settimana fa i tifosi del club torinese sognavano che i loro favoriti potessero competere per la TOP-3 in Serie A, allora al momento la situazione è cambiata radicalmente. La prima fila in classifica è occupata dal Napoli con 59 punti. Al secondo posto c’è l’Inter, che dista 16 punti dai napoletani (ma con una gara in meno). Seguono Atalanta, Roma e Milan con 41 punti ciascuna. Questa è la zona Champions League. Al momento la Lazio, con 39 punti, entra in Conference League.

Come vedete la densità al vertice della classifica è molto alta, quindi sarà incredibilmente difficile per la Juventus sfondare nella zona Champions, visto che la squadra di Torino ora è indietro rispetto al terzetto a quota 41 , di ben 12 punti.

Se però teniamo conto che al momento si è disputata poco più della metà del campionato (22 giornate), oltre ai recenti successi della Vecchia Signora nel campionato italiano, allora possiamo ipotizzare che la squadra di Allegri potrebbe non rimanere senza coppe europee, nonostante i punti di ritardo. I bookmaker sono piuttosto cauti nell’impostare le quote per questo evento, poiché la Juventus può davvero recuperare il ritardo con i suoi rivali per le restanti partite del campionato.

C’è però un altro punto che potrebbe impedire alla squadra di Massimiliano Allegri di qualificarsi alle competizioni europee della prossima stagione. È collegato allo stesso caso di frode finanziaria. Si dice che la squadra possa essere esclusa dalle competizioni europee per ben 3 stagioni. Una potenziale squalifica dalla Champions per il club torinese potrebbe entrare in vigore se dovesse qualificarsi. Ricordiamo che nella competizione europea della stagione in corso, la squadra gioca in Europa League. Negli ottavi, i ragazzi di Allegri sfideranno il Nantes.

Quindi, in considerazione del fatto che la “Vecchia Signora” ha poche possibilità di raggiungere le Coppe Europee 2023-2024 e la squadra potrebbe essere esclusa da Champions League, Europa League e Conference League per 3 anni, osiamo presumere che la squadra lo prenderà sul serio. Se ti piace scommettere nei bookmaker, ti consigliamo di considerare la Juventus come una delle contendenti per la vittoria della coppa nel 2023.