Kansas City vince il Super Bowl: show di Rihanna, sul palco col pancione

È di Kansas City il Super Bowl LVII. I Chiefs hanno battuto Philadelphia 38-35 in rimonta e all’ultimo respiro, grazie a un calcio segnato a 8″ dalla fine da Harrison Butker. Per la franchigia del Missouri è il terzo trionfo in Nfl, il secondo negli ultimi quattro anni. Spettacolare la partita di Patrick Mahomes, nominato Mvp nonostante i fastidi a una caviglia, nella prima sfida della storia tra due quarterback afroamericani con Jalen Hurts. Mentre Travis Kelce (Chiefs) ha superato Jason (Philadelphia) per numero di vittorie nel Superbowl (2-1) nella prima volta in finalissima di due fratelli, con la mamma in tribuna vestita con i colori delle due squadre per non fare torti a nessuno.

Spettacolo nello spettacolo, racconta la Dire (www.dire.it), la performance nell’intervallo di Rihanna. La superstar, incinta del secondo figlio, per 13 minuti ha infiammato i 65mila dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, con un medley dei suoi successi: da ‘Umbrella’ a ‘Only girl in the world’. Oltre 100 milioni gli spettatori incollati alla tv per l’evento più atteso negli Stati Uniti insieme alla notte degli Oscar.

Credits foto: Profilo Twitter Kansas City Chiefs