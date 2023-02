Festeggiare San Valentino a Terni costa meno con Busitalia

Sconti per chi sceglie Busitalia per andare alle celebrazioni di San Valentino, il Santo degli Innamorati ma anche Patrono della Città di Terni

Più facile e conveniente muoversi a Terni in occasione delle manifestazioni previste per San Valentino.

Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS italiane), in collaborazione con il Comune di Terni, dà infatti la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico urbano ad un prezzo particolarmente vantaggioso per quanti vorranno partecipare a Cioccolentino, – prevista a Terni fino al 14 febbraio – e in concomitanza con le celebrazioni per San Valentino, il Santo degli Innamorati ma anche Patrono della Città di Terni.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA – Il biglietto denominato «PROMO URBANO TERNI» è acquistabile alla tariffa speciale di € 0,50, anziché € 1,30 e consente di viaggiare sui servizi del trasporto pubblico urbano di Terni fino al 31 marzo 2023.

MODALITÀ DI ACQUISTO – L’offerta è valida per gli acquisti effettuati sull’app SALGO, nei limiti del numero massimo di titoli disponibili (circa 90.000 biglietti) e non è cumulabile con altre promozioni e/o agevolazioni. Il biglietto «PROMO URBANO TERNI» deve essere validato al momento dell’utilizzo, ovvero appena saliti a bordo bus, e non è rimborsabile.

COME RAGGIUNGERE I LUOGHI DELLE MANIFESTAZIONI – Dalla Stazione ferroviaria di Terni è possibile raggiungere il centro storico con le linee del servizio urbano n. 2-4-5-6-9-10-11-22; con la linea 23 è invece possibile raggiungere la Basilica di San Valentino; con il servizio BUSTER è infine possibile muoversi all’interno della zona di Salvaguardia Ambientale non accessibile al traffico privato.

