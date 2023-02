Drumohr e Davide Oldani insieme per la giacca made-to-measure

Drumohr corona la partnership e l’amicizia con Davide Oldani grazie alla prima giacca professionale made-to-measure realizzata in esclusiva

Il brand Drumohr corona la partnership e l’amicizia con Davide Oldani grazie alla prima giacca professionale made-to-measure realizzata in esclusiva. Si consolida così il legame costruito negli anni tra Michele Ciocca, AD di Drumohr, e lo Chef, che sono riusciti a quattro mani ad ideare un capo unico e dalla vestibilità perfetta, adatto durante il servizio, tanto quanto all’accoglienza dei commensali.

Questa collaborazione testimonia l’intesa e l’affinità coltivate negli anni, destinate a sancire ufficialmente un patto d’amicizia e lifestyle. Da tempo infatti Davide Oldani veste ufficialmente Drumohr in occasioni pubbliche e private, ora anche sul campo lavorativo con la giacca professionale personalizzata.

Drumohr ha creato per lo Chef Oldani una giacca jacquard con il suo famoso pattern Razorblade, impostazione doppio petto e finiture sartoriali, con i bottoni ricoperti in tessuto, in 100% cotone e bianco ottico. Nello specifico, i filati sono stati ritorti in ordito, tessuti con molte battute per ottenere una perfetta definizione del disegno e un’esclusiva lucentezza. Previste due versioni con ricamo: una con il marchio del Ristorante D’O. In aggiunta sarà poi proposto il grembiule in coordinato alla giacca, nello stesso tessuto jacquard Razorblade.

Oltre a questa prova nell’ambito professionale, Drumohr fornisce anche i completi al maître di sala del D’O, confermando l’intenzione espressa da qualche tempo di ampliarsi e dedicarsi al total look, sia per l’uomo, che per la donna, come testimoniato dai nuovi opening e relocation previsti nei prossimi mesi delle Boutique monomarca e corner, per non identificarsi più solo nel suo core business della maglieria.