Schiuma in radio e in digitale con “Ossessionata”

È disponibile in digitale “Ossessionata” (https://bfan.link/ossessionata), il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy distribuito da Believe. La produzione musicale del brano è di Movimento e CRVEL.

Dopo la recente uscita di “Canzone triste”, la cantautrice classe 2000 pubblica un altro brano indie-pop intimo. “Ossessionata”, infatti, racconta un amore importante, profondo, vissuto con un’attenzione per i dettagli che sfiora l’ossessione. Un amore che, però, con il tempo diventa superficiale, freddo e termina senza che la protagonista se ne renda conto o quasi, quando arriva un’altra persona a “sostituirla”…

Così Schiuma racconta l’origine del brano: “Ossessionata è l’unico pezzo che ho voluto a tutti i costi finire nonostante abbia cambiato produzione diverse volte e non fossimo mai soddisfatti del risultato. Quando siamo arrivati alla formula finale mi sono quasi commossa, perché è uno dei pochissimi pezzi che ho scritto che ha ancora la capacità di farmi venire i brividi. L’ho scritto in una sera triste e malinconica dopo una rottura brusca con il mio ex e vicino di casa. In pratica è una canzone scritta guardando fuori dalla finestra e dentro la mia mente, ed è stato come rivivere una storia per raccontarla. Spero che possa arrivare nel cuore di chi lo ascolta con la leggerezza con cui io l’ho pensato“.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e poco dopo pubblica “Canzone triste”.

