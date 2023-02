“Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods” su Rai 2: la trama dei nuovi episodi

Tornano in prima serata su Rai 2 “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”: due nuovi episodi in prima visione assoluta, ecco la trama

Domenica 12 febbraio alle 21 su Rai 2 andrà in onda in prima visione assoluta l’episodio “Caccia al tesoro” della serie “Ncis Los Angeles”. A seguire, sempre in prima visione assoluta, la terza puntata della tredicesima stagione di “Blue Bloods”.

In “Caccia al tesoro” l’ammiraglio Ted Gordon viene rapito da casa sua da alcuni sconosciuti. Durante la perquisizione della sua abitazione, Sam e Callen trovano un diario nel quale si parla di un tesoro nascosto e di una mappa per arrivarci. Ma alla mappa mancano alcuni pezzi e le indicazioni per raggiungere la meta sono dei veri e propri enigmi. Durante le indagini si scopre anche che l’ammiraglio stava lavorando ad un prototipo di aliante subacqueo con un tecnico, Jessie Fiore.

Gli interpreti sono Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney. Alle 21.50, a seguire e sempre in prima visione assoluta “Il dono perduto” della serie “Blue Bloods”. La trama: Eddie si scontra con una ex di Badillo e impartisce un’altra lezione al suo partner. Maggie viene aggredita e perde il suo sesto senso. Lo recupera dopo aver trascorso qualche giorno a casa di Baez. Frank si trova nella difficile situazione di dover fare l’elogio funebre per un ex comandante dal passato poco pulito. Jamie ed Anthony convincono Erin a rilasciare una ladra recidiva per poter incastrare un trafficante di armi. Gli interpreti sono Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.