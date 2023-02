I Paper Walls tornano con il singolo “Libera”

I Paper Walls pubblicano il loro nuovo singolo intitolato “Libera”. Un brano ispirato, che parla di come spiccare il volo non sia mai semplice

I Paper Walls pubblicano il loro nuovo singolo intitolato “Libera”. Un brano ispirato, che parla di come spiccare il volo non sia mai semplice, specie in una società che ci spinge all’omologazione e che vorrebbe sempre vederci inquadrati in schemi codificati e precisi.

Il messaggio centrale del pezzo esorta ad uscire dalle convenzioni sociali e a riconsiderare i giudizi esterni: entrambi aspetti che spesso ci rendono prigionieri. Solo facendo così, con coraggio, si potrà essere realmente felici, vivendo la propria vita secondo la propria volontà e non secondo il desiderio altrui.

“Libera” è una canzone diretta, senza fronzoli, un inno alla libertà di cui tanti parlano, ma che pochi sanno davvero valorizzare.

I Paper Walls nascono nel 2010 con un’idea ben precisa, quella di scrivere pezzi inediti.

La band è composta da Sonia (cantante e autrice), Nicola (chitarrista e compositore) e Angelo (batterista). Nel corso degli anni percorrono lo stivale e non solo, proponendo la loro musica e partecipando anche a vari contest nazionali.

Pubblicano vari singoli che entreranno in rotazione radiofonica in tutta Italia, riscuotendo numerosi consensi.

Partono anche per un tour Europeo nel 2018, esibendosi in numerosi concerti tra Austria, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia.

Il 18 giugno 2021 la band pubblica il nuovo singolo dal nome “GIUDA” distribuito da Universal Music Italia, seguito dall’ultima uscita, “Libera”.