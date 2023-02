È la notte del Superbowl: ecco come vederlo dall’Italia

Stanotte il Superbowl: tra sport e spettacolo ecco dove seguire la diretta. L’halftime show è affidato a Rihanna che torna live dopo oltre cinque anni

Se in Italia si è appena concluso il Festival di Sanremo, con uno share da record, oltreoceano stanno per accendersi i riflettori dello State Farm Stadium di Glendale (Arizona) per l’appuntamento più atteso dell’anno: il Superbowl. L’evento, lo scorso anno, ha tenuto incollati allo schermo circa 100mila spettatori e per quello in arrivo, le cifre non saranno molto diverse.

A sfidarsi per il titolo saranno Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, squadre che hanno chiuso la stagione con 14 vittorie a testa e 3 sconfitte. Tra le curiosità di questa edizione c’è sicuramente lo ‘scontro tra fratelli’. Jason e Travis Kelce, saranno infatti i primi ad affrontarsi in questa competizione come avversari: il primo come centro di Philadelphia Eagles, il secondo come tight end di Kansas City.

Ma il SuperBowl si sa, non è solo sport. Gli occhi degli spettatori saranno puntati anche sull’Halftime Show, evento molto atteso che vede come protagoniste le star più famose del mondo. In questa edizione c’è grande attesa per Rihanna, che tornerà ad esibirsi dal vivo dopo cinque anni di silenzio musicale. A cantare l’inno nazionale sarà il cantautore e produttore discografico Chris Stapleton mentre toccherà a Babyface intonare il brano America the Beautiful.

DOVE GUARDARE IL SUPERBOWL

Gli appassionati di questo sport, potranno guardare il 57esimo SuperBowl questa notte su Rai2 a partire dalle 00.15 (fino alle 04:50), oppure in diretta streaming su Rai Play (sempre dalle 00.15) o sulla piattaforma Dazn.