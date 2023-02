Domenico Imperato online con il brano “Bosco”

Una metafora della giungla urbana impreziosita dalla cover di Millo: “Bosco” è il nuovo singolo di Domenico Imperato, disponibile online

BOSCO è il nuovo singolo di DOMENICO IMPERATO, in uscita per Kutmusic. Il brano segue il singolo precedente SENTIMENTALE, che ha risuonato durante tutta l’estate. Con BOSCO comincia un nuovo episodio musicale accompagnato dalla preziosa cover dello street artist Millo.

BOSCO nasce da alcuni appunti scritti durante una permanenza a Lisbona, seconda casa dell’artista, diventati in seguito la prima strofa. La canzone racconta proprio di questa città così magica, dei suoi ritmi lenti per una metropoli europea, del suo azzurro fiume-oceano e delle sue strade dove ci si può perdere come dentro un Bosco. Della sua atmosfera malinconica e inquieta, in bilico tra la tristezza e l’allegria. Il brano è una dedica a Lisbona, ma riesce a parlare anche di altre città, attraverso la metafora della giungla urbana:

“In tal senso, ci rivedo anche altre città italiane e in particolar modo la mia Pescara. Anche a qui a Pescara c’è un fiume che “piano muore nell’imbuto del mare”. Mi affascina molto questo secondo livello di lettura, mi piace pensare che ogni persona ascoltando Bosco possa ritrovarsi e immedesimarsi pensando alla città in cui vive e balla con la sua inquietudine.

Musicalmente BOSCO incastra groove e qualche nuance reggae, in una scrittura moderna e sperimentale: “ho pensato a tanta musica straniera ma anche ad alcuni artisti dell’attuale scena musicale italiana, tra cui Liberato, Colapesce, Dimartino, Giorgio Poi”.

La release è impreziosita dalla collaborazione con l’artista Millo, nata in maniera spontanea. I due artisti si sono trovati in sintonia su una storia e una linea poetica comune ai lavori di entrambi. Il quadro scelto per la cover di Bosco è “When the world was upside-down”, attualmente esposto nella Volery Gallery di Dubai, che raffigura dall’alto questa ragazzina in volo su un’altalena in mezzo ai palazzi di una metropoli.

Bosco sarà, dopo Sentimentale, il secondo brano di anteprima del nuovo disco in uscita a gennaio per Kutmusic.

CREDITS

Testo e Musica: Domenico Imperato

Produzione Artistica: Domenico Imperato

Co-produzione: Valerio Pompei

Mixing: Valerio Pompei e Domenico Imperato

Domenico Imperato: chitarra elettrica, basso elettrico, programmazioni elettroniche, tastiere

Valerio Pompei: percussioni, archi, programmazioni elettroniche

Cover

Millo, “When the world was upside-down”

Progetto grafico

FP – fabricepanichi.it



BIO

Domenico Imperato è un cantautore e produttore musicale.



Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d’autore nel 2014, ha pubblicato due dischi: “Postura Libera” (2014 – New Model Sound/Picicca Promozione) e “Bellavista” (2018 – LaPilla/Ponderosa Musica & Art).



Ha condiviso il palco con artisti come Calexico, Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Erica Mou, Mario Venuti, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sara Jhane Morris, Moltheni.



Ha vissuto per alcuni anni prima in Portogallo e poi a San Paolo del Brasile. Con il primo album “Postura Libera”, prodotto e registrato proprio a San Paolo del Brasile, ha mischiato il suo sangue meridionale in nuove forme di Tropicalismo Mediterraneo.

Durante il tour di presentazione del suo secondo disco “Bellavista”, co-Prodotto e arrangiato insieme al polistrumentista Francesco Arcuri (Capossela, Einaudi, Mannarino), è stato scelto come opening act per le quattro date italiane del Tour Europeo 2018 della storica band statunitense Calexico.



Il 13 luglio 2022 è uscita “Sentimentale”, primo singolo di anteprima del nuovo disco, seguito dal secondo brano “Bosco”.