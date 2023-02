A “Kilimangiaro” su Rai 3 riflettori sul terremoto in Turchia e Siria

Il terremoto in Turchia e Siria al centro della puntata di “Kilimangiaro” nel pomeriggio di Rai 3: tra gli ospiti Mario Tozzi e Federico Rampini

Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria è un dramma che ha colpito tutto il mondo. Al “Kilimangiaro” il programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento di Rai Cultura, condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 12 febbraio alle 17.15 su Rai 3, Mario Tozzi analizzerà, a livello geologico, uno degli eventi sismici più violenti e devastanti della storia. In collegamento da Roccaraso, ci sarà Niccolò De Simone, organizzatore di un grande evento che ogni inverno si tiene nella località abruzzese: il mondiale di Snow kite. Alberto Giuliani ha viaggiato in tutto il mondo, le sue foto e i suoi reportage sono stati pubblicati dalle riviste più famose. Con lui si parla del suo libro “Un viaggio inatteso dentro la natura dell’amore. Next love”, una dichiarazione d’amore verso i paesi che ha esplorato.

Il giornalista e scrittore Federico Rampini, in colleghiamo da New York, racconterà, invece, attraverso il suo libro “Il lungo inverno”, i diversi scenari di crisi politica e diplomatica che affliggono il nostro mondo. Ospite in studio l’alpinista Hervè Barmasse. Ultima impresa in Nepal, dove ha tentato di scalare il Dhaulagiri, una montagna di ottomila metri. Come ogni domenica in primo piano ci sarà uno dei bellissimi borghi del nostro Paese. Questa settimana si va alla scoperta di Bondone, in provincia di Trento. Al desk dei viaggiatori, si trovano le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano l’Italia facendo delle esperienze in prima persona.