Portobello S.p.A. diventa catena a zero impatto ambientale

Portobello S.p.A. ha rafforzato il proprio impegno di sostenibilità ambientale attraverso il progetto Forever Zero CO2, il programma di compensazione carbonica di Forever Bambù

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, comunica di avere rafforzato il proprio impegno di sostenibilità ambientale attraverso il progetto Forever Zero CO2, il programma di compensazione carbonica di Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di bambù gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, alimentari ed energetici.

Grazie a questo ambizioso progetto, Portobello ha azzerato le emissioni inquinanti di tutta la catena retail, 31 negozi aperti fino ad oggi, attraverso l’assorbimento di ulteriori 600 tonnellate di CO2 all’anno. Nel 2022 sono stati già piantumati circa 23.000 mq di foresta di bambù a Civitella Paganico (GR) e quest’anno la Società disporrà di ulteriori 23.700 mq, di cui 16.600 mq a Civitella Paganico e 7.100 mq a Portomaggiore (FE) per compensare complessivamente 1.200 tonnellate di CO2 all’anno, corrispondenti a 24.000 tonnellate di CO2 entro il 2043.

Pietro Peligra, Presidente di Portobello, commenta: “Lo sviluppo sostenibile oggi non è più una scelta ma un dovere che deve essere promosso attraverso azioni concrete, efficaci e misurabili. Grazie alla partnership con Forever Bambù abbiamo compensato le emissioni di CO2 di tutti gli store Portobello, attraverso la piantumazione di bambù gigante interamente in Italia. Il nostro impegno proseguirà in futuro con la compensazione di tutti i negozi che ogni anno apriremo per continuare ad essere con orgoglio la catena italiana a impatto zero!”

“Forever Bambù è lieta di proseguire con Portobello l’importante cammino intrapreso nel 2022 per l’azzeramento della loro carbon footprint. A tutti gli effetti Portobello rappresenta l’eccellenza italiana come catena di distribuzione ad impatto ridotto. Sono sicuro che la scelta di integrare un progetto di sostenibilità ventennale come Forever Zero CO2 nel piano industriale sarà premiata dai consumatori, sempre più attenti alle tematiche green” commenta Emanuele Rissone, Presidente e fondatore di Forever Bambù.”.

La carbon neutrality di Portobello, frutto di un accurato studio scientifico ad opera dei tecnici di Forever Bambù, è relativa a tutti i negozi della Società aperti dalla fondazione fino ad oggi. Il programma nasce dalla volontà di attuare la compensazione carbonica dell’azienda in parallelo all’incremento dei punti vendita sul territorio nazionale previsto dal Piano Industriale. I bambuseti – grazie all’esclusivo metodo di coltivazione, gestione e potatura di Forever Bambù – sono in grado di assorbire fino a 265 tonnellate di Co 2 all’anno, 36 volte in più di un bosco misto a pari condizioni.

Per saperne di più sul progetto: www.foreverzeroco2.it