I migliori programmi per colorare foto in bianco e nero

Da Palette.fm che usa l’Intelligenza artificiale a Colorize_Bot: dai colore alle vecchie foto in bianco e nero con questi strumenti di colorazione gratuiti

Rimasterizzare vecchie foto in bianco e nero con il colore può farti sentire come se la storia avesse preso vita. In passato la colorazione delle foto richiedeva abilità di Photoshop altamente specializzate, ma oggi puoi farlo facilmente con un clic del mouse.

Esistono molti strumenti gratuiti per aggiungere colore alle foto in bianco e nero e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale i risultati saranno sorprendenti. Quindi prepara le tue amate foto di famiglia e divertiti a dare vita alla storia!

1. Palette.fm

Palette.fm è un colorizzatore con Intelligenza Artificiale che produce risultati fantastici. È online ed è completamente gratuito al momento della scrittura e non ti chiederà di registrarti prima di utilizzarlo.

Con Pallette.fm, hai la possibilità di dirigere l’IA con un messaggio di testo. È simile all’utilizzo di un generatore di arte da testo a immagine, tuttavia, l’obiettivo è descrivere alcuni elementi chiave nell’immagine, in modo che l’IA possa identificare correttamente cosa c’è nella foto e applicare i colori giusti.

Puoi anche utilizzare il prompt per suggerire il tipo di illuminazione o lo stile di colore che desideri. Fai clic sull’icona della matita sulla destra per modificare il prompt o fare clic sul pulsante “Surprise me” per generarne automaticamente uno.

A differenza di altri strumenti, puoi anche scegliere tra 20 diversi preset di colori con nomi come Tutti Frutti, Garden Delights, Ambient Historic e Royal Vibes.

Quando scarichi l’immagine, questa verrà esportata con le stesse dimensioni del file che hai caricato e convertita in formato immagine PNG. Senza alcuna restrizione sul download della foto colorata, oltre al suo potente set di funzionalità, è difficile trovare gratuitamente un colorizzatore AI migliore.

2. Colorize_Bot

Se sei un utente di Twitter, puoi trasformare una foto in bianco e nero in colore senza mai uscire dalla piattaforma grazie a un intelligente bot automatizzato. Tutto quello che devi fare è pubblicare una foto in bianco e nero su Twitter e menzionare @colorize_bot nel tuo post o in una risposta a un tweet.

La prima versione di questo bot è stata creata da un giovane sviluppatore nel 2020, e ancora oggi va forte con molte richieste ricevute ogni ora.

Dietro le quinte, il bot funziona convalidando prima il tweet, prima di inviare l’immagine a un colorizzatore AI. Successivamente, viene rispedito a Twitter e pubblicato in una risposta nel giro di pochi minuti.

Alcune foto risultano migliori di altre, ma per un colorizzatore così divertente, veloce e facile da usare, non possiamo lamentarci. Puoi vedere tu stesso i risultati guardando attraverso il feed Twitter di Colorize_Bot.

3. Strumento di colorazione di Ancestry

Se hai utilizzato Ancestry per esplorare la storia della tua famiglia in passato, vale la pena dare un’occhiata al suo recente strumento di colorazione.

I risultati non sono buoni come quelli di altre applicazioni autonome, ma se hai già molte foto in bianco e nero archiviate su questa piattaforma, allora è un’ottima opzione per convertire le tue foto in bianco e nero a colori in un unico posto.

Puoi trovarlo facendo clic su qualsiasi immagine nella galleria e aprendola nell’editor di foto. Non puoi perderti il pulsante Colora a destra della foto.

Tieni presente che tutti questi strumenti stanno semplicemente cercando di indovinare quali potrebbero essere i colori nella foto e non sono storicamente accurati. Ma nonostante ciò, colorare le foto è ancora un ottimo modo per far sorridere i volti dei parenti in vita.

4. Image Colorizer

Image Colorizer è un altro strumento senza problemi per colorare le foto in bianco e nero. Puoi ignorare le informazioni sui prezzi poiché non è necessario creare un account o pagare per utilizzare lo strumento Colorizer.

Sotto l’opzione gratuita, puoi caricare file JPEG o PNG di dimensioni inferiori a 5 MB, con una dimensione massima di 3000×3000 px. Se vuoi caricare una foto di grandi dimensioni, l’abbonamento costa 6 dollari al mese per 60 crediti e puoi usarlo per caricare immagini di 6000×6000 px.

Puoi anche scaricare l’app Image Colorizer sia su iOS che su Android. Se esegui la maggior parte del fotoritocco/caricamento tramite il telefono, puoi risparmiarti il fastidio di trasferire i file tra il telefono e il computer.

Nell’app, hai la possibilità di aggiungere filtri al termine del processo di colorazione. Altre caratteristiche degne di nota includono l’opzione per ritoccare e correggere le foto sfocate, nonché rimuovere i graffi nelle vecchie foto in bianco e nero.

5. Img2Go

Img2Go è uno sito unico per tutti i tipi di strumenti relativi alle immagini come la conversione di file, il fotoritocco e la compressione. La colorazione AI è una delle sue aggiunte più recenti e i risultati non sono male. Puoi trovare l’opzione Colora immagine sotto l’intestazione Migliora immagine nella home page.

Dove il colorizzatore AI sembra avere più problemi è con l’applicazione del colore alle persone, in particolare le mani, il collo e talvolta il bordo della testa. A parte questo, fa ancora un ottimo lavoro in meno di pochi minuti.

Puoi scegliere tra due modelli di training dell’ AI, uno chiamato Natura e Persone e un altro chiamato Generico. Imposta la qualità di rendering su 40 per la massima qualità e scegli tra una gamma di tipi di file come PNG, JPEG e GIF.

Un altro punto da tenere a mente è che non è possibile visualizzare l’anteprima dell’immagine. Invece, ti chiederà di scaricare immediatamente l’immagine. Puoi anche caricare il risultato direttamente su Google Drive o Dropbox, se preferisci.

Ci sono molti altri strumenti AI che possono aggiungere colore alle foto in bianco e nero, ma troviamo Img2Go particolarmente utile se devi anche convertire contemporaneamente i file.

Aggiungi il colore alle foto in bianco e nero

Non è più necessario lavorare per lunghe ore in Photoshop per colorare una foto in bianco e nero; ognuno di questi strumenti online gratuiti produrrà risultati sorprendenti.

Tieni presente che i sistemi di intelligenza artificiale alla fine cercano di indovinare di che colore potrebbe essere stata la foto e ciò che vedi non è storicamente accurato. Ma anche così, colorare le foto in bianco e nero è un modo meraviglioso per far risplendere i ricordi più cari.