I Lisiar tornano con “Libertà Silenzio Amore Rabbia”

Dopo il singolo d’esordio “Creo e Distruggo” i Lisiar pubblicano il loro primo EP, intitolato “Libertà Silenzio Amore Rabbia”, uscito in contemporanea al lancio del singolo “Come Cera”. Sei brani d’ispirazione alternative rock, cantati in italiano, che spaziano da dimensioni più intime a soundscapes eterei, passando per brani dall’impatto più diretto e granitico.

TRACKLIST

CADUTA LIBERA

Apre le danze un pezzo che parla di tutti noi: chi siamo, quali sono le bugie che raccontiamo a noi stessi e agli altri e quali sono i nostri desideri, che hanno sempre un prezzo.

COME CERA

Il secondo brano, lanciato con un videoclip ufficiale contemporaneamente all’uscita del disco, è una intensa rock ballad sulle fragilità che la fine di ogni rapporto porta ad affrontare. Situazioni comuni quanto complesse.

CREO E DISTRUGGO

Il singolo che ha segnato l’esordio dei Lisiar invita a non arrendersi mai di fronte agli errori, ma a farne tesoro per rialzarsi più forti.

VENTI DI GUERRA

Questa canzone riflette l’orrore della guerra e parla di come si reagisca ad essa nell’assuefazione e nella distrazione generale.

IMMOBILE NEL VENTO

L’ultimo inedito dell’EP è un ragionamento introspettivo sulla vita e sul proprio viaggio, spesso ripetitivo, ma mai uguale, di cui forse proprio alla fine si capirà il senso.

COME CERA – PIANO VERSION

Chiude questo primo lavoro dei Lisiar una versione più delicata di Come Cera, accompagnata dal pianoforte, che da una sfumatura più intima e singolare al testo del pezzo.

Lisiar è una rock band formatasi nel 2019 a Sciacca, in Sicilia. La formazione presenta Giuliano Sciascia alla voce, Gigi Gallo e Accursio Gulotta alle chitarre, Davide Venezia al basso e Domenico Giaramita alla batteria. Durante i primi anni di attività la band alterna i concerti dal vivo con il lavoro in studio, incidendo dei brani con la collaborazione di Fabrizio Simoncioni, che diventerà il produttore della band per il loro primo EP.