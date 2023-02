Fumo di sigaretta: un rischio che si può evitare

Il fumo è un fattore di rischio molto importante e assolutamente evitabile. In Italia i fumatori, tra le persone di età uguale o superiore a 14 anni, sono quasi 10 milioni e sono di più nel sesso maschile: fumano infatti il 22,9 per cento degli uomini e il 15,3 per cento delle donne.

Non bisognerebbe mai iniziare, ma si può sempre smettere. Nell’arco di poche settimane o mesi dall’ultima sigaretta, la circolazione e la funzione polmonare migliorano e si riducono la tosse e il respiro corto. Negli anni diminuisce anche il rischio di ictus, malattie coronariche e cancro, mentre aumenta l’aspettativa di vita. Da non sottovalutare l’impatto del fumo passivo, in particolare sui bambini, nei quali aumenta il rischio di otite media, asma, bronchiti e polmoniti.

Secondo i dati dello studio PASSI, condotto dall’Istituto superiore di sanità nel 2020-21, quasi una persona su tre in Italia ha cercato di smettere di fumare nell’anno precedente, ma nell’80 per cento dei casi non è riuscita. I tentativi di smettere di fumare sono diminuiti dal 2008 al 2021 (da circa il 42 per cento a circa il 32 per cento), con differenze notevoli tra le regioni: il calo riguarda soprattutto il Sud e le isole e poi il Centro, ma non il Nord.

Già da diversi anni l’Organizzazione mondiale della sanità ha delineato sei strategie, indicate con l’acronimo MPOWER, per ridurre la domanda di tabacco. Le misure includono il monitoraggio dell’uso del tabacco e delle misure di prevenzione, la protezione dal fumo, l’offerta di aiuto per smettere di fumare, la messa in guardia (“warning”) contro i danni da tabacco, l’applicazione (“enforce”) delle leggi che vietano le pubblicità, le promozioni e le sponsorship delle industrie del tabacco e l’aumento (“raising”) delle tasse sui prodotti da fumo.

FONTE: AIRC