Il lavoro dei sogni? Basta dormire per candidarsi. Emma – The Sleep Company annuncia la nuova campagna per la ricerca di uno “Sleep Ambassador”

–Emma – The Sleep Company, tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di sistemi per il sonno, da sempre si impegna ad aiutare gli italiani a dormire meglio. Per incentivare gli abitanti del Bel Paese a concentrarsi sulla qualità delle proprie notti, l’azienda ha lanciato una campagna per la ricerca di un vero e proprio “specialista del sonno” per testare la qualità e la comodità dei propri prodotti.

Dal 2017, Emma aiuta gli italiani a dormire meglio e continua ogni giorno nella sua missione, superando i confini della tecnologia per trasformare il sonno. Una recente ricerca condotta dal brand, ha rivelato come meno del 5% degli italiani riesca a dormire più di 8 ore a notte, e meno della metà (45%) dorma sereno non oltre le 5/6 ore. Tra le cause della scarsa qualità del sonno non sorprende lo stress, al primo posto per il 56,8% seguito a ruota dalla stanchezza mentale o fisica (41%), rumori e distrazioni esterne (26%) e infine per il 20% pensieri e preoccupazioni legate al lavoro.

Quasi l’unanimità degli intervistati ha evidenziato come tra i fattori più importanti per un riposo ottimale ci sia la qualità del proprio cuscino e materasso, fondamentali per quasi il 90%. Per questa ragione, l’azienda ha lanciato l’appello per la ricerca di un Ambassador, che sia disposto a mettersi in gioco e trovare la formula perfetta per aiutare gli italiani a dormire meglio, supportato dai prodotti Emma.

Tutti almeno una volta nella vita hanno desiderato di rimanere a letto più del dovuto, senza fare nulla se non dormire, magari con il sogno di essere anche pagati per farlo. Adesso, grazie a Emma, tutto questo è finalmente possibile.

Il candidato dei sogni entrerà a far parte del dream team Emma, con l’obiettivo di provare una selezione di prodotti best seller del brand per 100 notti, mettendo alla prova il proprio sonno con situazioni sia “estreme” (come intense maratone notturne di serie tv), che più rilassati praticando esercizi e yoga pre-pisolino, testando i comodi cuscini e molto altro ancora. Il compito dell’Ambassador sarà di raccontare in modo “scientifico” ma anche ironico l’ampia gamma di prodotti Emma, e creare contenuti sui propri canali social. Il prescelto firmerà un contratto della durata di tre mesi, a partire dal 15 marzo 2023, con uno stipendio pari a 1.300 euro al mese.

COME CANDIDARSI

Per candidarsi basta essere maggiorenni, vivere in Italia, avere dimestichezza con i social e tanta creatività.

Il lavoro dei sogni di Emma è pensato per gli appassionati di pisolini ma anche i sonnambuli, i dormiglioni, i neogenitori alle prese con lunghe notti in bianco, gli studenti stressati sotto sessione, e per chiunque voglia accogliere questa eccentrica sfida.

Per superare le selezioni è necessario compilare il Google form al seguente link e inviare un breve video di presentazione, dove dare libero sfogo alla propria creatività in maniera originale, credibile e divertente.

La deadline per inviare la propria candidatura è fino al 28 Febbraio 2023.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la job description al seguente link: Emma – The Sleep Company Ambassador del Sonno