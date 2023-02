Su Rai 4 “Escape Plan – Fuga dall’inferno”: ecco la trama del film

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger insieme nel film “Escape plan – Fuga dall‘inferno”, in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Prima serata con un duo d’eccezione venerdì 10 febbraio 2023 alle 21.20 su Rai 4. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger saranno infatti i protagonisti di “Escape plan – Fuga dall’inferno”, il film diretto da Mikael Håfström. Ray Breslin (Stallone) lavora per una società che si occupa di collaudare penitenziari di massima sicurezza: il suo compito è farsi incarcerare come un comune detenuto e cercare una via di fuga.

Questa volta si trova nella “Tomba”, una prigione tecnologicamente avanzatissima da cui sembra impossibile evadere. Ben presto Ray si accorge che qualcosa non va e che non è stata rispettata nessuna delle misure di sicurezza precedentemente concordate per poter essere liberato. Cercherà allora un’alleanza con alcuni detenuti tra cui Emil Rottmayer (Schwarzenegger), un solidale compagno di prigionia dal passato oscuro, per iniziare a pianificare la fuga.