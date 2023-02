Sanremo 2023: i social incoronano Grignani

Al Festival di Sanremo Grignani come Blanco, ma resta calmo: i social lo incoronano. Ma resta il dubbio sulla bestemmia

“Sono diventato grande e ho capito come si fa“. Gianluca Grignani, ieri sera sul palco dell’Ariston, incanta tutti con la sua schiettezza e quando capita (anche a lui) di avere problemi con l’audio, ferma la musica e chiede scusa: “Perdonatemi, è stata colpa mia che ho chiesto di abbassare la mia voce all’ottimo fonico di palco. A 50 anni ho capito come si fanno queste cose. A 20 non avrei saputo farlo”. A molti non è sfuggito il riferimento a Blanco che poche sere prima, per lo stesso problema, aveva sfasciato il palco prendendo a calci i fiori di Sanremo.

Il cantante, in bianco e con una camicia su cui campeggia la scritta ‘NO WAR’, è in gara con una canzone profonda che parla del rapporto con il padre e che secondo lui è una delle più belle canzoni che ha mai scritto.

Il popolo social si è subito schierato con lui e lo hanno eletto vincitore morale del Festival di Sanremo 2023: ‘Dopo che lo avete asfaltato per anni è giusto riconoscere a #gianlucagrignani quel che è di #Grignani. Vincitore, almeno morale, di #Sanremo2023 – sperando nella sua rinascita artistica perché ne abbiamo bisogno‘, ‘Almeno premio Mia Martini per Gianluca #Grignani, ma “almeno”. Più ascolto la sua canzone più la trovo bellissima. Forza Gian!’ sono alcuni dei tanti commenti su Twitter per il cantante, che arrivano dopo le prese in giro che gli affibbiarono lo scorso anno per il duetto con Irama in cui si mostrava in evidente sovrappeso e sembrava in stato di ebbrezza.

Ma qualcuno ha cercato di oscurare questo bel momento di televisione accusando Gianluca Grignani di aver bestemmiato nel momento in cui il cantante prende il mazzo di fiori che viene consegnato a fine esibizione ad ogni artista. L’entourage di Grignani ha subito smentito e anche dal video, disponibile su Raiplay, si sente chiaramente dire ‘Porto via‘.

