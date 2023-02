La tragedia delle Foibe a “Il Tempo del ricordo” su Rai Storia

Per il Giorno del Ricordo “Il Tempo del ricordo. Le Foibe e l’esodo istriano giuliano dalmata”, in onda venerdì 10 febbraio alle 21.10 su Rai Storia

In occasione della giornata del Ricordo, istituita con la legge 30 marzo 2004 per celebrare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, Rai Cultura propone “Il Tempo del ricordo. Le Foibe e l’esodo istriano giuliano dalmata”, in onda venerdì 10 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. E’ il racconto di un esodo doloroso, lungo, a volte silenzioso degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia costretti a lasciare le proprie terre e le proprie case senza alcuna certezza, incalzati e in alcuni casi trucidati dall’esercito titino.

Località come Basovizza, Vines, Pisino, Tarnova diventano i luoghi dove avvengono fucilazioni e sparizioni di migliaia di italiani. Inizia così quel viaggio, quell’esodo che ha nei campi profughi istituiti nella penisola italiana una prima tragica fase a cui si aggiungerà nel primo dopoguerra l’istituzione di più quaranta “quartieri” nelle maggiori città italiane dove inizierà una faticosa ricostruzione del tessuto sociale e del futuro di intere famiglie. Il quartiere “giuliano-dalmata” di Roma diventa dunque un luogo in cui la memoria di ciò che è avvenuto costruisce, attraverso la presenza del museo “la Casa del Ricordo”, un nuovo ponte di dialogo e di riconnessione con le famiglie e i parenti rimasti in Istria.