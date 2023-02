Hewlett Packard Enterprise sigla accordo con la Ryder Cup 2023

Hewlett Packard Enterprise con la Ryder Cup 2023 per offrire un’esperienza smart e coinvolgente agli appassionati di golf sul green in tutto il mondo

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ha annunciato una partnership con la Ryder Cup 2023 che la vedrà mettere le proprie tecnologie avanzate a disposizione di uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. In qualità di fornitore ufficiale della Ryder Cup 2023, HPE realizzerà per il prestigioso evento di golf – che si terrà presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma, nel settembre 2023 – una piattaforma di rete cablata e wireless intelligente, sicura e ad alte prestazioni.

Tenuto ogni due anni dal 1927, con squadre provenienti da Europa e Stati Uniti, l’evento attira più di 250.000 spettatori in loco e più di 600 milioni di telespettatori su scala globale. Ogni edizione della Ryder Cup si svolge in una sede diversa, su ampi spazi aperti, tipicamente in zone rurali, il che rappresenta ogni volta una sfida tecnologica unica. Un campo da golf, che normalmente accoglie alcune decine di visitatori alla volta, diventerà uno dei più grandi stadi sportivi temporanei del mondo. Le soluzioni as-a-service, attraverso la piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake, ridurranno i tempi e i costi di set-up, offrendo al contempo un’esperienza di connettività basata su cloud automatizzato e sicuro.

“Abbiamo l’ambizione di creare uno degli impianti sportivi temporanei più intelligenti, coinvolgenti e sostenibili al mondo”, ha dichiarato Michael Cole, Chief Technology Officer del gruppo European Tour. “Non vediamo l’ora di collaborare con HPE per sfruttare il valore dei dati e fornire agli spettatori un livello di coinvolgimento mai visto prima in un evento sportivo. La piattaforma HPE GreenLake ci consentirà di offrire il torneo as a service in modo sostenibile ed economicamente efficiente”.

“Catturare, analizzare ed estrarre valore dai dati in tempo reale è fondamentale per offrire l’esperienza immersiva richiesta dagli appassionati di sport di oggi”, ha affermato Jim Jackson, executive vice president e chief marketing officer di Hewlett Packard Enterprise. “La nostra partnership con la Ryder Cup 2023 sarà un’ottima vetrina per il nostro portafoglio edge-to-cloud e per la nostra capacità di fornire servizi dati e connettività as-a-service di prim’ordine, con la piattaforma HPE GreenLake. Garantiremo un nuovo livello di connettività smart per gli appassionati di golf, aprendo a nuovi modi per seguire il torneo in corso, esplorare il campo da golf e accedere alle offerte di merchandising riducendo i tempi di attesa”.

La soluzione HPE, che include la piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake e l’architettura di rete Aruba, fornisce la base per promuovere le esperienze digitali incentrate sui dati. Un’infrastruttura semplice e moderna favorirà l’efficienza e l’ottimizzazione per i diversi attori coinvolti nella Ryder Cup in differenti aree:

• Migliore esperienza per gli appassionati di golf: l’app Ryder Cup fornirà un’esperienza completamente personalizzata, incluso l’accesso senza problemi via e-ticketing, informazioni di viaggio e meteo, punteggi, servizi ricchi di contenuti, posizioni dei giocatori e orientamento all’interno del green.

• Sponsor: la soluzione HPE garantirà e migliorerà le attività di marketing e merchandising guidate dai dati e context-based, fornendo informazioni in tempo reale in base ai dati analizzati sui comportamenti degli ospiti presenti attorno al green e la capacità di interagire in base all’intelligence operativa.

• Operations: la tecnologia monitorerà il traffico pedonale degli spettatori, gli assembramenti, l’ingresso e l’uscita per garantire livelli di personale adeguati, tempi di attesa minimi, consentire l’efficacia operativa e semplificare gli spostamenti.

• Sostenibilità: poiché la sede si trova in un’area di particolare interesse archeologico, i condotti sotterranei per il cablaggio saranno limitati; quindi, le tecnologie wireless saranno particolarmente importanti. Inoltre, HPE GreenLake aiuta a ridurre la necessità di tecnologia monouso, importante negli impianti sportivi temporanei.

HPE è stata fornitore ufficiale dell’ultima Ryder Cup tenutasi in Europa, a Parigi, nel 2018, offrendo per la prima volta un’area di gara completamente cablata e connessa.

Informazioni su Hewlett Packard Enterprise

