Drimer: “Highlights” è il secondo singolo di “Scrivo ancora 2”

Si intitola “Highlights” ed è fuori in digitale il secondo singolo di “Scrivo ancora 2”, il nuovo mixtape di Drimer in uscita nel 2023

Esce in digitale “Highlights” (https://bfan.link/highlights), il nuovo singolo di Drimer per Gold Leaves Academy e distribuito da Believe.

“Highlights” è il secondo singolo estratto da “Scrivo Ancora 2”, il nuovo mixtape del rapper classe 95 in uscita a inizio 2023. Il brano, prodotto come il recente “Carattere” da Ric de Large, questa volta vede Drimer misurarsi su sonorità più moderne. “Highlights”, infatti, è un vero e proprio banger trap, dove però il massiccio uso dell’autotune e i flow tipici del genere non limitano il rappato dell’artista trentino, anzi. Mentre appare decisamente a suo agio anche in queste vesti, infatti, Drimer riesce a trasmettere il racconto di Bovisa – il quartiere di Milano dove abita – e del suo percorso artistico che, partendo da Trento, l’ha portato fin lì.

“Highlights – racconta l’artista – è un doppio tributo: da una parte a Bovisa, il quartiere che da quattro anni mi ospita a Milano e nel quale sto trovando costante ispirazione per continuare a fare la mia musica; dall’altra parte a me stesso o meglio al mio percorso. Per questo motivo il brano, che nella prima strofa e nel ritornello parla di Bovisa, nella seconda guarda invece al viaggio intrapreso da Trento fino a qui. Il mio obiettivo era realizzare un inno a entrambe le cose: un quartiere che ormai sento come mio e il viaggio che ognuno intraprende per arrivare nel proprio…”.

In “Scrivo Ancora 2” Drimer si espone svelando alcuni aspetti molto personali del suo vissuto e, anche per questo, è un mixtape molto differente rispetto al capitolo precedente del 2017, “Scrivo Ancora”.

Drimer (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità in cui eccelle e grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori e grazie a numerose partecipazioni e vittorie nei principali contest nazionali (Mic Tyson, Tritolo, Tecniche Perfette). Il suo album d’esordio, “Inception” è del 2016 ma, prima e dopo, pubblica vari mixtape ed è uno dei protagonista dell’album di FEA, collettivo che riunisce i migliori freestyler d’Italia. Nel secondo album, “La prova vivente” (2019), figurano tra gli ospiti Nerone, Egreen e Mattak, mentre nel terzo, “Crashtest” (2012), spicca Clementino.

