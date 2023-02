Carmine Cristallo Scalzi pubblica la “Ritrattistica Elfide”

Fuori il secondo libro illustrato fantasy ambientato nell’universo magico di Mitologia Elfica, dal titolo “Ritrattistica Elfide”, scritto e illustrato da Carmine Cristallo Scalzi

Amazon è sempre più la piattaforma ideale attraverso cui giovani autori di qualità sfidano un pessimo mercato colmo di uscite di inutili libri firmati dal personaggio social del momento e altra cianfrusaglia di facile consumo, panorama monopolizzato da case editrici sempre più lontane da una reale offerta culturale. Ecco perché c’è da scommettere in tanti artisti, illustratori e scrittori che, stante la qualità del loro lavoro, investono in una offerta di qualità a discapito del banale. E per fortuna il pubblico sa scegliere bene.

In questi giorni esce il secondo libro illustrato fantasy ambientato nell’universo magico di Mitologia Elfica, dal titolo “Ritrattistica Elfide: Personaggi illustri e Storie dal Nascondiglio”. Scritto e illustrato da Carmine Cristallo Scalzi, il libro è un compendio delle vite e vicende di celebrità dei Regni fantastici abitati da creature mitiche quali Streganti, Elfidi, Gigantidi e tanti altri. È rivolto a un publico adulto o young-adult proprio grazie alle varie chiavi di lettura di cui è dotato e per gli svariati riferimenti artistici, culturali e storici di cui è infarcito.

Il libro illustrato segue il fortunato primo picture book “Di come Edgar Letfall sconfisse l’impostore (per quanto ci è dato di sapere)”.

