Accademia Costume & Moda: le date degli Open Day 2023

Accademia Costume & Moda (ACM) annuncia le date degli Open day per il 2023, sia nella sede di Roma (via della Rondinella 2), sia nella sede di Milano (via Fogazzaro 23), quest’ultima dedicata alle aree della Comunicazione e del Management per la Moda.

Durante le visite si potranno conoscere i contenuti ed i percorsi formativi per intraprendere una carriera nel campo della moda e del costume per lo spettacolo. Inoltre, sarà possibile confrontarsi con l’ufficio Orientamento per approfondire le opportunità di lavoro offerte agli studenti una volta terminati i corsi di studio. L’offerta formativa di ACM si compone, infatti, di corsi legati al Costume e alla Moda, agli Accessori e al Fashion Design, alla Comunicazione di Moda e il Management di Moda. Oltre agli storici corsi triennali riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), quali il Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) in Costume e Moda e in Comunicazione di Moda: Fashion Editor Styling & Communication, si aggiungono i corsi di Fashion Management e l’ampia offerta formativa dei Master di Primo Livello sempre riconosciuti dal MUR e corsi di specializzazione. Il calendario delle giornate dedicate alla scoperta e all’approfondimento dei corsi triennali erogati dall’Accademia Costume & Moda è il seguente:

Sabato, 11 febbraio 2023 – Sede Roma

● Sabato, 18 febbraio 2023 – Sede Milano

● Sabato, 01 aprile 2023 – Sede Roma

● Sabato, 15 aprile 2023 – Sede Milano

● Mercoledì, 10 maggio 2023 – online

● Mercoledì, 12 Luglio 2023 – Sede Roma

● Giovedì, 13 Luglio 2023 – Sede Milano

● Sabato, 16 settembre – Sede Roma/Milano

Per registrarsi agli Open Day, sarà necessario compilare il form sul sito di Accademia Costume & Moda (oppure via whatsapp +39 342 381 56 72 o chiamare il numero +39 06 68 64 132).

È comunque sempre possibile prenotare il proprio colloquio di orientamento personalizzato per qualsiasi tipologia di corso oltre a poter visitare sia la sede di Roma, sia la nuova sede di Milano, inaugurata lo scorso settembre. Da sempre, ACM sostiene i futuri talenti attraverso borse di studio, a copertura totale e parziale della retta di frequenza, erogate sia da Accademia sia dalle oltre 150 aziende partner. Per l’anno accademico 2023/24, ACM offrirà un totale di 40 borse di studio, rivolte agli studenti più motivati e talentuosi.