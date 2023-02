A Palazzo Pesce a Bari una serata cantando Sarah Vaughan

Sabato 11 febbraio 2023 Palazzo Pesce accende i riflettori su “Cantando Sarah. Omaggio a Sarah Vaughan” con la voce di Lisa Manosperti e al pianoforte Andrea Gargiulo

Un concerto in Puglia per celebrare la voce di velluto, intensa e potente: Sarah Vaughan è stata probabilmente uno dei fenomeni vocali più rappresentativi della storia del jazz cantato. “Sassy la divina”, come la definì il pianista John Malachi, coniugava il talento di grande improvvisatrice a quello di interprete. E la sua voce funambolica che passa dalle note più gravi a quelle più acute con enorme facilità affascina da sempre le cantanti jazz di tutti i tempi. Come Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz al Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, che interpreterà melodie immortali come “Sassy’s blues”, “Caravan”, “My funny Valentine” e “All of me”. Ad accompagnarla al pianoforte ci sarà Andrea Gargiulo, napoletano ma barese di adozione, musicista eclettico diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”.

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)