Sui social “Furore” di Paola e Chiara è già un tormentone

Sanremo 2023: Paola e Chiara si sono esibite durante la seconda puntata del Festival e “Furore” è un successo sui social. Ecco il tutorial per ballare la canzone

Sono state due icone degli Anni 90, la loro assenza si è fatta sentire. Fino a ieri sera, quando sono tornate sul palco del Festival di Sanremo con la loro ‘Furore‘ con tanto di annesso ballettino. Archiviati tutti i dissidi, ora sono tornate fianco a fianco, anche sul palco.

Paola e Chiara hanno fatto scintille con una performance che le ha catapultate direttamente a metà classifica, erano 14esime, nella prima graduatoria stilata dalla stampa. E questa sera, con la votazione affidata a giuria demoscopica e televoto, non potranno che far bene.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, Paola e Chiara cantano ‘Furore’: il testo della canzone

Ieri sera, intervistate da Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air dallo studio di Radio2 all’interno del teatro Ariston, dopo la loro esibizione hanno scherzato sul fatto che Chiara non vedesse l’ora che uscisse il video della loro nuova canzone.

LEGGI ANCHE: Paola & Chiara tornano live dopo 10 anni, online i biglietti per gli show

Una serie di movenze di braccia e gambe che ricorda tanto quando le due sorelle Iezzi si esibivano sul palco del Festivalbar con ‘Vamos a bailar‘ e che diventerà a breve un tormentone di Tik Tok. Ecco quindi che sul canale ufficiale del Festival di Sanremo ci si può allenare.

IL DUO: LA DISTANZA CI HA FATTO BENE, MA NON ABBIAMO MAI SMESSO DI PARLARCI

La loro ‘reunion’, se così si può chiamare, è stata una cosa abbastanza spontanea. A dirlo sono loro stesse, a poche ore dalla seconda performance al festival. “Io e Chiara- dice Paola- siamo sorelle, non abbiamo mai smesso completamente di parlarci. Abbiamo passato dei periodi distanti, ma quando è arrivata la prima richiesta di Max (Pezzali, ndr) è stato un sì, un plebiscito da parte di entrambe”. È iniziato tutto così, lo scorso anno Paola e Chiara sono salite sul palco ai concerti dell’ex 883 e lo hanno affiancato come coriste. Un bel tuffo nel passato per le due che, proprio agli inizi della loro carriera, hanno iniziato come back singers degli 883.

Era il 1995, poco prima del successo della coppia arrivato con Sanremo. Nel 1997 avrebbero vinto la sezione ‘Nuove Proposte’ con ‘Amici come prima’. Fu solo l’inizio di una lunga serie di hit: da ‘Vamos a bailar’ a ‘Festival’, passando per ‘Viva El Amor!’, ‘Kamasutra’ e ‘Blu’.

“Non c’era assolutamente in ballo un’idea di reunion- continua Paola- si è concretizzata, forse, di più dopo un mio dj set in centro in vetrina in un negozio a Milano, durante la fashion week. Ho chiesto a Chiara di passare. Si è riempito di gente che ha iniziato a fotografarci e a fare video che sono diventati virali. Non ci aspettavamo che fosse così eclatante, perché siamo abituate a frequentarci. La gente, però, non ci vedeva insieme da tempo. Dopo tante richieste, un po’ timide, che tornassimo insieme, la voce del web è diventata grossa. Ci siamo guardate e ci siamo dette che, forse, era arrivato il momento”.

La decisione di partecipare a Sanremo è arrivata, poi, in estate. “Poi Jovanotti ci ha chiesto di andare al Jova Beach Party– racconta Paola- forse lui e anche Gianni Morandi, nel backstage, ci hanno detto che avremmo dovuto far Sanremo insieme. Ci siamo dette ‘Perché no?’. Così abbiamo mandato un pezzo ad Amadeus”. Il brano è prodotto da Merk & Kremont, che saranno sul palco nella serata cover in cui Paola e Chiara faranno un medley dei loro più grandi successi: “Ci corteggiano da un paio d’anni, ci scrivevano sui social dicendoci che se ci fosse stata una reunion avrebbero voluto collaborare. Io- dice Paola- ho sempre detto che era lontana. Loro non hanno mollato e hanno continuato a chiedercelo”.

Con ‘Furore’, poi, è stato amore al primo ascolto come riferisce la Dire (www.dire.it): “Volevamo portare quel senso di euforia e di festa che noi abbiamo vissuto, essere come una specie di macchina del tempo che riportava qui quegli Anni 90/2000 in una chiave rivisitata con nuove produzioni. È uscito un brano che ci rappresenta totalmente”. ‘Furore’, così, porta “noi stesse, ma calate nella contemporaneità”. In definitiva, Paola e Chiara tornano più unite che mai.