In libreria “La giostra dei pellicani” di Ernesto Berretti. Un romanzo storico che si lascia contaminare dalla tradizione del giallo, del noir e della grande saga familiare

Arriva in libreria l’ultimo libro di Ernesto Berretti La giostra dei pellicani pubblicato da Watson Edizioni. Una saga familiare che si tinge di giallo e noir e attraversa la storia d’Italia.

È il 1946 quando a Burgio, in Sicilia, il capostazione Angelo Nucella assiste per caso all’uccisione della cognata Masina. Venne colpita in un tragico incidente durante l’agguato al candidato sindaco, erano le prime elezioni dopo la guerra. Essere il testimone di un evento così grande è altamente pericoloso, sia per lui ma in particolare per tutta la sua famiglia. Al fine di proteggerli è costretto ad abbandonarli.

Poco più di dieci anni dopo, nel 1958 sull’Aspromonte il Capobastone Michele Cittarà sta pianificando l’uccisione del sindacalista “Stalin”. Per non sporcarsi le mani, obbliga all’azione Pino detto ‘u Zzoppu, il maggiore dei figli di Angelo Nucella. Le cose non vanno come previsto e nell’azione il suo complice Milòrdu uccide due carabinieri. L’omicidio dei due agenti espone la ‘ndrina a controlli e arresti e, per allontanare le indagini da operazioni più losche, Duccio, il più piccolo dei fratelli Nucella, verrà scelto come capro espiatorio. Durante le indagini sul duplice omicidio il giornalista Biagio Munzone fa di tutto per scoprire la verità, ma Cittarà non può permettere che si arrivi a conclusioni avverse e fa sì che Munzone si vedrà costretto a lasciare la Calabria. Passano gli anni, quando la vicenda è ormai dimenticata il giornalista riceve una missiva misteriosa, la firma riportava scritto Un pellicano. Il messaggio era semplice e diretto: l’assassino del sindacalista è ancora libero, in carcere c’è solo un uomo innocente. Il giornalista non si dà pace, la verità deve uscire fuori ed è per questo che nel 1998 Munzone ritorna sui suoi passi e indaga di nuovo sull’omicio di tanti anni fa per salvare la vita di Duccio e redimere il nome della famiglia Nucella.

Una storia avvincente ispirata ai racconti di un clochard che l’autore ha conosciuto nel 2012 quando per tre domeniche d’autunno del 2012, tra una ripetuta e l’altra, sulla sponda di un fiume ha ascoltato le sue storie. La storia d’Italia si legge tra le righe della vicenda, narrate con maestria dalla penna di Ernesto Berrettini.

AUTORE

Ernesto Berretti nasce a Catania, vive e lavora a Civitavecchia e ama le storie vere. Nel tempo libero ha allenato canottieri. Nel 2018 ha esordito per Oltre Edizioni con Non ne sapevo niente. Con il collettivo degli Autori Solidali scrive racconti per sostenere chi ha bisogno; con l’associazione Book Faces promuove la lettura e iniziative culturali.

DATI

Prezzo: 16.00 € | ISBN: 9791281006133