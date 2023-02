In bolletta addio al canone Rai: lo assicura Giorgetti

Il ministro dell’Economia, Giorgetti: “Il canone Rai uscirà dalla bolletta. Sono stati la Commissione europea e il governo Draghi a deciderlo”

“Come è noto la Commissione europea e il governo Draghi, e quindi non i cattivoni della destra, avevano accettato l’impostazione per cui gli oneri impropri, che non c’entrano niente con l’energia elettrica, non possano stare in bolletta. Quest’anno mi sono preso la responsabilità enorme, e mi sono preso tante critiche da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Però è evidente che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e per l’anno prossimo bisognerà pensare ad un altro strumento“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento di chiusura della campagna elettorale della Lega per il Lazio a Roma.