I Sianlout pubblicano il nuovo singolo “lowrider”

LOWRIDER è il nuovo singolo dei SIANLOUT, in uscita per Futura Dischi: un brano che sembra essere la colonna sonora perfetta per un viaggio notturno dal sapore ’80s

LOWRIDER è il nuovo singolo dei SIANLOUT, fuori per Futura Dischi. Il progetto di Futura Dischi figlio della Gen Z riprende le fila del suo nuovo capitolo musicale in un brano che sembra essere la colonna sonora perfetta per un viaggio notturno dal sapore ’80s.

“lowrider racconta l’inizio della fine di una relazione, non è che uno stato mentale in cui ci troviamo, in cui riflettiamo sul passato e su cosa sarebbe potuto cambiare.”

In sonorità in cui riecheggia il gusto retrò di The Weekend e degli ultimi Daft Punk, i sianlout dimostranto tutta la loro esplorazione, brano dopo brano, di nuovi universi musicali, nuove influenze e nuove contaminazioni che possano fare luce sulla loro strada.

BIO SIANLOUT

I sianlout sono Lorenzo e Angelo. Conosciuti all’età di 6 anni, non si sono più separati. Crescono ascoltando i capostipiti del rap italiano mainstream, così alle scuole superiori si mettono a scrivere. sianlout in pochi mesi passa da gioco a ragione di vita. Una vita fatta di scuola, skate in giro per Napoli e abuso di bevande analcoliche. Il primo EP – uscito per Futura Dischi e distribuito da Epic Records / Sony Music Italy a inizio 2022 – si intitola FRIGOBAR ed è una raccolta di brani ispirati alle più famose bevande zuccherate analcoliche. Rappresenta la visione musicale di due ragazzi che fondono rap, trap, indie e pop a un approccio colorato, leggero e lo-fi. L’EP viene supportato dalle principali playlisteditoriali di Spotify e Apple Music, come Graffiti Pop, Novità Rap Italiano e Super-Indie. Il nuovo percorso dei sianlout riparte con sweet milk, uscito il 16 novembre, e lowrider.