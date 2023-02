Festival di Sanremo 2023, il Codacons risponde a Fedez

Dopo l’attacco nel pezzo cantato al Festival di Sanremo 2023, Fedez riceve la risposta del Codacons: “Grazie, ha dato spazio ai consumatori”

Fedez li ha citati in modo polemico (“Ciao Codacons guarda come mi diverto”) per mandarli a quel paese, loro ringraziano.

All’indomani della performance di Fedez al Festival di Sanremo (dove si è collegato dal palco della Costa Smeralda cantando un freestyle pieno di allusioni all’attualità ed espliciti riferimenti politici), il Codacons attraverso Twitter manda al rapper un messaggio di ringraziamento. “Il Codacons ringrazia Fedez e promuove l’intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo 2023, nel corso del quale il rapper si è rivolto in modo diretto all’associazione dei consumatori”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Fedez strappa la foto del viceministro Bignami vestito da nazista

LA GUERRA TRA IL CODACONS E I FERRAGNEZ

Nei giorni scorsi, il Codacons aveva chiesto che Fedez non venisse fatto partecipare al Festival di Sanremo, ma questa è solo una coda della ‘guerra’ legale che va avanti da molto tempo tra i Ferragnez e il Codacons. Lo scontro ha preso il via quando l’associazione dei consumatori si è scagliata contro la raccolta fondi a favore dell’ospedale San Raffaele lanciata da Chiara Ferragni e Fedez ai tempi del Covid, puntando il dito contro le commissioni ingannevoli fatte pagare ai donatori. Poi il Codacons attaccò nuovamente Fedez accusandolo di pubblicità ingannevole per la presenza di pubblicità occulta (della Coca cola) nel video di ‘Mille’ (ma questo in sede di Tribunale è stato escluso ed è stata rigettata la richiesta del Codacons di vedersi risarcite le spese legali per decine di migliaia di euro)). In passato, poi, il Codacons aveva attaccato anche Chiara Ferragni accusandola di blasfemia per l’immagine in cui era raffigurata come la Madonna in una riproduzione di un dipinto del 600.

Dal canto suo, Fedez aveva poi presentato una denuncia accusando di truffa il Codacons per aver pubblicato un banner sul sito Internet relativo ad una raccolta fondi per attività legate al covid. La denuncia non ha avuto seguito e il Codacons in risposta ha denunciato Fedez per calunnia, chiedendo poi che venisse escluso da Sanremo.