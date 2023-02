“Sulle spine” è la nuova canzone di Marika

“Sulle Spine” diventa il terzo singolo del nuovo progetto Marika, prodotto da Raffaele Dogliani e Cristopher Bacco, mixato da Cristopher (Studio 2 – Padova)

Dopo il precedente singolo “Assurdo”, “Sulle Spine” diventa il terzo singolo del nuovo progetto Marika, prodotto da Raffaele Dogliani e Cristopher Bacco, mixato da Cristopher (Studio 2 – Padova) e masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Studio). Inedito invernale che porta volontariamente un insieme di sound diversi, da quelli più dance, grazie all’uso di archi, synth e chitarre; a sonorità più cupe e dritte date per esempio dal moog, dalle batterie e dal vocoder.

Come dice il titolo, il brano parla di attese, di situazioni in cui si sta talmente sulle spine, che quel per sempre di cui tutti parlano, che a parer mio non esiste, diventa talmente consistente da diventare quasi reale, eterno. Come al solito vediamo al lavoro molti artisti, che tra una session e l’altra mi hanno aiutato a realizzare un altro viaggio, questa volta accompagnato anche da un progetto visivo parallelo all’uscita della canzone.

https://open.spotify.com/album/7IlAhqu3YuiNS8AJGyrBLI?si=Ry6sukn-RRioBCsH7ELMcw

BIO:

Marika Fabbian è una cantautrice italiana nata a Padova nel 2001.

Si avvicina inizialmente al canto, per gioco, a 10 anni, con i primi concorsi proposti dal comune; per poi scoprire di aver trovato una vera e propria passione. Continua dunque il percorso da autodidatta e dopo qualche anno, per accompagnarsi con la voce in varie cover, inizia a suonare anche il pianoforte, la chitarra e la batteria. Inizia a scrivere e comporre musica da indipendente nel 2016, con pezzi in inglese come “Wrong” e “Good for me”, collaborando dapprima con produttori del mondo pop- elettronico.

Sin dai primi anni del liceo si appassiona al video-editing e decide di accompagnare le sue uscite musicali sempre con videoclip che scriverà ed editerà lei stessa; con l’obiettivo di creare un contenuto interessante a 360 gradi. Nel 2022 inizia a collaborare con “Studio 2 Recording” di Padova e Raffaele Dogliani di “Lobster Studio” (Cuneo), spostando le sue sonorità in un genere più pop e urban, e cambiando modalità di scrittura.

Dopo pochi mesi infatti, presenta il suo nuovo progetto in italiano “MARIKA”, esordendo con il primo singolo “Abituè” nel Giugno 2022 e successivamente a Settembre con l’inedito “Assurdo” prodotto da Raffaele in arte “Raffucs” e mixato da Cristopher Bacco. Questo progetto, in continuo sviluppo, conferma la sua evoluzione del sound, che si avvicina maggiormente all’attuale pop internazionale, ma che attinge vari suoni anche dal mondo 80’s e 90’s, per creare un prodotto innovativo ed interessante.