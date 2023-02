Da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio, l’OFF/OFF Theatre accoglie Lucilla Diaz protagonista di “Kim”, accompagnata dalla violinista H.E.R.

Da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio, l’OFF/OFF Theatre accoglie Lucilla Diaz protagonista di “Kim”, accompagnata dalla straordinaria partecipazione della violinista H.E.R., nello spettacolo tratto dal testo “Unghie”, di Marco Calvani, adattato da Lucilla Diaz, Alessandro Brandao e Dandara Vital. In scena in Via Giulia prenderà vita e corpo la storia di Kim, “una bellissima transessuale cinquantenne”, con la regia di Fabio Massimo Iaquone e la produzione di Vanessa Bikindou.

“Otto anni fa ho conosciuto una storia e questa storia mi ha incantato, toccato, colpito profondamente. È la storia di Kim”. A parlare è Lucilla Diaz, attrice che con la sua voce rompe la quarta parete per far sì che la storia di una bellissima transessuale di nome Kim, possa coinvolgere emotivamente anche il pubblico. I racconti e le vicende di vita del personaggio, si susseguono in scena, armonizzati alla melodia suonata da H.E.R., che accompagna le parole dell’interprete.

È da poco apparso il sole dell’alba e Kim rientra in casa dopo una nottata passata fuori. È visibilmente ubriaca e sembra non riconoscere nemmeno l’appartamento in cui vive. Ha mancato il suo appuntamento quotidiano con il lavoro, nella biblioteca di un convento e così, la giornata prende il via con una serie di telefonate a cui dover rispondere. Suor Rita è preoccupata per la sua assenza, mentre il dottore la cerca per aggiornarla sul suo imminente intervento di trans-formazione. Poi è l’amica a cercarla, per chiederle in prestito una parrucca e poi ancora il dottore che scambia per suo fratello, a cui rivelerà gli intimi dettagli della sua infanzia. Una giornata di resoconti telefonici, in cui rivive emozioni e dolorosi ricordi, palpitando ogni volta che squilla il telefono. Kim è cresciuta a pane ed emarginazione, derisione e violenze. Pane condito al disprezzo della gente e tutto questo non riesce più a digerirlo, esprimendo così tutto il suo dolore, la sua rabbia e la sua paura.



OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 30€; Ridotto Over 65 20€; Ridotto Under35 15€

Dal martedì al sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 dalle h. 16.00 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com

Prevendita On Line: www.vivaticket.it

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it