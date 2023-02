La Russa e il busto del Duce in casa: “Me lo ha lasciato mio padre”

“Scusate se per un attimo parlo di me. Io sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce. È vero, ce l’ho, alto così, era di mio padre che me l’ha lasciato e non capisco perché dovrei buttarlo”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a palazzo Giustiniani a un convegno in ricordo di Pinuccio Tatarella.

La seconda carica dello Stato, esponente di Fratelli d’Italia, insomma, non ha alcuna intenzione di arretrare sul tema, nonostante le polemiche sul busto di Mussolini che conserva a casa: “Non lo butterò mai. Come non butterei neanche se mi avesse lasciato Mao Tse-Tung. Se avessi un’opera d’arte di Mao Tse-Tung mi terrei anche quella. A volte mi interrogo: davvero siamo come ci dipingono?“, chiede retoricamente La Russa.