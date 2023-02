Dedè Couture conquista Vintage Fashion Guild

L’imprenditrice brindisina Chiara Todisco e la sua Dedè Couture sono state scelte dal rinomato sito Vintage Fashion Guild (VFG) per presentare il proprio shop a tutto il mondo

Il mercato del vintage in Italia è in continua crescita, l’interesse verso i capi del passato è diventato ormai una tendenza nel nostro Paese così come nel resto del mondo.

Quello che fino a poco tempo fa veniva considerato come un mercato antiquato, retrò o orientato al risparmio, adesso assume le caratteristiche di un vero e proprio mercato di lusso, nel quale l’acquirente punta a trovare pezzi unici che raccontino la storia della moda.

Qualsiasi appassionato di moda vintage sicuramente avrà navigato mille volte il sito Vintage Fashion Guild (VFG) in cerca di ispirazione o semplicemente per restare aggiornato.

Vintage Fashion Guild (VFG) è un’organizzazione internazionale fondata nel 2002, dedicata alla promozione e alla conservazione dell’abbigliamento vintage e, attualmente, principale punto di riferimento online per le news sulla moda vintage.

La fine dello scorso anno ha portato buone nuove per le realtà italiane:all’interno della newsletter di Dicembre inviata da VFG è stata inserita un’approfondita intervista alla fondatrice dell’azienda italiana Dedè Couture: Chiara Todisco.

Un riconoscimento non da poco per l’imprenditrice brindisina che dagli inizi degli anni 2000 ha deciso di mettere a frutto la sua pluriennale esperienza nel settore della moda vintage aprendo uno dei primi shop online nel settore.

“Siamo molto felici di aver ottenuto questo importante riconoscimento a livello internazionale. Il nostro motto è: aggiungi un pezzo di storia al tuo guardaroba! Selezioniamo ogni giorno abbigliamento, borse e accessori vintage e di second hand dei migliori marchi del lusso, ogni capo è unico perché racconta una storia ed è pronto per scriverne una nuova. Abbiamo la fortuna di essere nati in un territorio ricco di gemme del vintage, per cui tantissimi di noi hanno veri e propri tesori dimenticati nel proprio armadio…noi vogliamo dare una nuova vita a quei capi!”

Sul sito Dedecouture.com è possibile acquistare vestiti, giacche, abiti, cappotti, accessori e borse senza tempo, realizzati con materiali pregiati e tecniche uniche.

Tutto ciò è possibile attraverso la continua ricerca dei migliori capi vintage sul territorio: chiunque voglia valorizzare un capo di alta moda che non indossa più può rivolgersi a Chiara e il suo staff che si occuperanno proprio di tutto, dalle foto professionali alle descrizioni in lingua inglese per il pubblico internazionale ed eventualmente anche del ritiro.

Prima di essere messo in vendita, ogni articolo viene valutato dagli occhi esperti di Chiara e sottoposto ad un delicato processo di igienizzazione, in modo da garantire la massima sicurezza senza compromettere fascino e qualità.

A questo punto perché lasciare che i nostri abiti o accessori prendano polvere nell’armadio quando possono scrivere una nuova storia?

Dedè Couture è certamente sinonimo di serietà e professionalità nonché l’ennesima prova che il nostro territorio, e in particolare le nostre donne, hanno tanto da dire in fatto di successi imprenditoriali!