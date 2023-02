“Bellini” è il nuovo singolo di Luca Notaro

Luca Notaro è un chitarrista e cantautore classe ’96, dalla provincia di Napoli, in radio e sulle piattaforme digitali con il singolo “Bellini”

Luca Notaro ci ha già abituati al racconto di Napoli, il suo centro storico, i rumori e la confusione del via vai della gente, assorta ognuna nella sua storia; ed è di una storia che il giovane cantautore ci parla.

”Bellini” è un incontro, capace di sospendere quell’aria rumorosa che caratterizza le strade di Partenope e solleva il protagonista dallo spazio circostante che persiste come sfondo. Notaro restituisce all’ascoltatore uno scenario urbano. Ci immaginiamo Luca camminare per strada, tra la folla distratta e assorta nei pensieri e raccontare, in maniera spontanea, le sue sensazioni e la sua percezione emotiva. Le parole si appoggiano su un pedale ritmico caratterizzato da un sound autentico che apre ad una musicalità nostalgica e dal gusto un po’ vintage.

C’è un “tu” a cui ci si rivolge che non appartiene a nessuno e al quale però non si rinuncia ad approcciarsi. “Senza te questa città è finita” dice il ritornello che si apre, quasi a rappresentare un abbraccio.

Il brano sarà distribuito per NEEDA da Altafonte Italia e la copertina del brano è stata realizzata da Mario Rainone.

Dall’ età di 17 anni si forma come chitarrista in giro per i locali di Napoli e provincia, partecipando ad eventi e Festival, accompagnando sul palco artisti come Serena Rossi e Grazia Di Michele. Comincia il suo percorso da compositore e cantautore nel 2019 con L’EP “About It”: 5 brani tra cui composizioni strumentali e canzoni in inglese.

Nel 2020 pubblica la Live Session in Studio di ”Blues #5 (Ubriaco di Autostima)”.

Nel marzo 2021 cominciano le sue pubblicazioni più vicine al cantautorato come ‘‘Sai”; continua pubblicando collaborazioni in brani come ‘’California-Napoli’’ e ‘’sospeso, confuso, rinato’’.

Il 2022 si apre con ‘’Luci in galleria’’ una ballad dal testo ispirato e malinconico, un misto tra l’attitudine blues del cantautore e il beat lo-fi di Foolviho, produttore del brano.

Nello stesso anno diventa maestro, laureandosi al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino.

Continuano le pubblicazioni nello stesso anno con “Kit-Kat” e “Titoli di coda:” pubblicati per NEEDA e distribuiti rispettivamente da ADA-Music e Altafonte Italia. In agosto esce “ORA CHE” brano in collaborazione con artisti della scena campana come PeppOh, Ugo Crepa e Calmo.