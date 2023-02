Warsteiner acquisisce quote del birrificio Rye River

Warsteiner entra nel mondo delle IPA con Rye River: la storica birreria tedesca acquisisce quote del blasonato birrificio irlandese per debuttare in questo segmento

Il Gruppo Warsteiner acquista quote del celebre birrificio irlandese Rye River. Una partnership strategica, che segna un passo fondamentale per la birreria tedesca attraverso l’ingresso in una realtà con cui condivide l’anima indipendente e la costante ricerca verso la qualità d’eccellenza.

Fondata da Tom Cronin a Celbridge in Irlanda, Rye River ha ricevuto più di 180 riconoscimenti tanto da esser riconosciuta come “il birrificio artigianale più premiato al mondo” degli ultimi tre anni. Qui si selezionano luppoli rari e si studiano costantemente a fondo nuove ricette per preservare gli aromi e i profumi degli ingredienti.

L’unione delle forze permetterà a Rye River di sviluppare nuovi progetti e l’ingresso in nuovi mercati mantenendo la sua indipendenza. Dal canto suo Warsteiner avrà la possibilità di inserire IPA eccellenti ed altre specialità birrarie nel proprio portfolio, ampliando la sua famiglia di birre e aprendosi a un mercato nuovo, giovane e dinamico.

Catharina Cramer, proprietaria di Warsteiner Group, dichiara: “I valori e il credo che condividiamo sono molto importanti per noi, entrambe le aziende sono interessate ad una partnership di lungo periodo. Tutti noi crediamo nell’importanza del lavoro in famiglia, del lavoro di squadra e amiamo profondamente i nostri territori di origine ed il nostro lavoro.”

“La partnership con Rye River Brewing Company ci darà la possibilità di commercializzare i rispettivi prodotti a livello internazionale e di espandere la capacità produttiva del birrificio di Celbridge.” commenta Helmut Hörz, CEO, CFO e presidente del consiglio di amministrazione di Warsteiner Group. “Al contempo, questa alleanza ci permetterà di continuare a espandere il portfolio prodotti con l’obiettivo di soddisfare l’intero spettro dei gusti dei consumatori.”

Tom Cronin, fondatore e Amministratore Delegato di Rye River Brewing Company condivide la sua visione: “Il supporto di Warsteiner ci offre l’occasione di incrementare la nostra azione sui mercati europei ed internazionali e di soddisfare la crescente domanda di specialità come le birre IPA, Stout, Lager, Irish Ale al di fuori dell’Irlanda.”

Luca Giardiello, Amministratore Delegato di Warsteiner Italia aggiunge: “Questa è una grande notizia. Si tratta di una partnership strategica che ci permetterà di allargare ulteriormente la nostra gamma a livello internazionale con un birrificio irlandese artigianale pluripremiato e indipendente. Sarà un’occasione eccezionale per poter rispondere con successo ad una crescente richiesta da parte dei consumatori di birre di qualità di stile IPA e più in generale birre di origine anglosassone.

Il mercato italiano è dinamico, giovane, appassionato e in grande crescita. Attraverso questa partnership riconfermiamo il nostro supporto strategico a tutto il settore ho.re.ca. e distributivo, investendo nel futuro dei nostri clienti professionisti e credendo nella passione dei consumatori.”

Warsteiner

La Birreria Warsteiner, tra le più grandi birrerie private in Germania, è stata fondata nel 1753, è un’azienda famigliare giunta alla nona generazione. Il Gruppo Warsteiner include la Birreria Herforder, La Birreria Frankenheim e la Birreria Paderborner così come partecipazioni nella Birreria Koenig Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg e nellla birreria irlandese Rye River Brewing Company. Oggi, Warsteiner distribuisce i suoi prodotti in oltre 50 paesi del mondo.

Warsteiner Italia, è la filiale italiana, fondata a Verona nel 1998.

Rye River Brewing Company

Rye River Brewing Company è il principale birrificio artigianale in Irlanda. In pochi anni le birre prodotte hanno conquistato un’eccellente reputazione internazionale, aggiudicandosi numerosi premi e riconoscimenti come conferma il titolo di “Birrificio più premiato al mondo” ai World Beer Awards 2020, 2021 e 2022.

L’azienda è stata fondata nell’Ottobre 2013 da Tom Cronin e rimane un’attività gestita dal proprietario. Il birrificio ha sede in Celbrige, nella periferia di Dublino.

Nel Novembre 2022, il Gruppo Warsteiner Group ha acquisito una quota di minoranza di Rye River Brewing Company, la quale impiega oltre 60 persone.