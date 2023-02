Rischio ridotto di emorragia intracerebrale in chi assume statine

Le persone che assumono le statine possono avere un rischio minore di avere un tipo di ictus chiamato emorragia intracerebrale, secondo un nuovo studio

Le persone che assumono le statine possono avere un rischio minore di avere un tipo di ictus chiamato emorragia intracerebrale, secondo un nuovo studio pubblicato nel numero online di Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology.

“Mentre è stato dimostrato che le statine riducono il rischio di ictus dovuto a coaguli di sangue, ci sono state ricerche contrastanti sul fatto che l’uso di statine aumenti o riduca il rischio di una persona di avere una prima emorragia intracerebrale”, ha detto l’autore dello studio David Gaist, della University of Southern Denmark di Odense e membro dell’American Academy of Neurology. “Per il nostro studio, abbiamo esaminato le aree del lobo e non del cervello per vedere se la localizzazione fosse un fattore per l’uso di statine e il rischio di una prima emorragia intracerebrale. Abbiamo scoperto che chi utilizzava una statina aveva un rischio minore di questo tipo di ictus emorragico in entrambe le aree del cervello. Il rischio era ancora più basso con l’uso di statine a lungo termine”.

L’area lobulare del cervello comprende la maggior parte del cervello, inclusi i lobi frontali, parietali, temporali e occipitali. L’area non lobulare comprende principalmente i gangli basali, il talamo, il cervelletto e il tronco encefalico.

Per lo studio, i ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche in Danimarca e hanno identificato 989 persone con un’età media di 76 anni che hanno avuto un’emorragia intracerebrale nell’area del lobo del cervello. Sono state confrontate con 39.500 persone che non hanno avuto questo tipo di ictus e che erano simili per età, sesso e altri fattori.

Sono state esaminate anche 1.175 persone con un’età media di 75 anni che hanno avuto un’emorragia intracerebrale nelle parti non lobulari del cervello. Sono state confrontate con 46.755 persone che non hanno avuto questo tipo di ictus e che erano simili per età, sesso e altri fattori.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di prescrizione per determinare le informazioni sull’uso di statine.

Del totale dei partecipanti, il 6,8% che ha avuto un ictus ha assunto statine per cinque o più anni, rispetto all’8,6% di coloro che non hanno avuto un ictus.

Dopo aver aggiustato per fattori come l’ipertensione, il diabete e l’uso di alcol, i ricercatori hanno scoperto che le persone che attualmente utilizzano le statine avevano un rischio inferiore del 17% di avere un ictus nelle aree lobulari del cervello e un rischio inferiore del 16% di ictus nelle aree non lobulari del cervello.

Un uso prolungato di statine è stato associato a un rischio inferiore di ictus in entrambe le aree cerebrali. Se si utilizzano le statine per più di cinque anni, il rischio di avere un ictus nell’area lobulare del cervello è diminuito del 33% e quello di avere un ictus nell’area non lobulare del cervello del 38%.

“È una notizia rassicurante per chi assume statine: questi farmaci sembrano ridurre il rischio di ictus emorragico e il rischio di ictus da coaguli di sangue”, ha aggiunto Gaist. “Tuttavia, la nostra ricerca è stata condotta solo sulla popolazione danese, composta principalmente da persone di origine europea. Dovrebbero essere condotte ulteriori ricerche in altre popolazioni”.

Lo studio è stato sostenuto dalla Novo Nordisk Foundation.