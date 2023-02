Nelle librerie “Dalla Terra al Cosmo” di Cobol Pongide

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali il libro “Dalla Terra al Cosmo. Verso la comunità multiplanetaria” di Cobol Pongide

La rinnovata passione per il cosmo che da almeno due decenni ha dato inizio ad una seconda Conquista dello spazio ha effetti concreti sulla vita di tutti noi. Modi nuovi di rapportarsi allo spazio pubblico, una nuova concezione del supporto vitale individuale traducibile come quell’insieme di oggetti e servizi che entrano a far parte delle necessità reali e indotte, nuove forme di rapporti sociali di cui l’autoritarismo è tratto comune. Un nuovo ecosistema in cui cataclismi ambientali e crisi climatiche compatibili coi modi e i tempi della produzione, plasmano e trasformano la Terra in un pianeta sempre più alieno. Nuove tecnologie per un capitalismo che guarda con sempre più insistenza alle risorse collocate fuori dalla biosfera terrestre. Tutto induce a pensare che l’umanità si stia avviando verso una condizione multiplanetaria, in cui il riferimento esistenziale ad un solo esclusivo pianeta, la nostra casa, inizia ad appartenere al passato.

In questo senso, ad esempio, va letto l’entusiasmo e l’ingente impiego di fondi per il programma Artemis della Nasa, destinato a riportare gli esseri umani sulla Luna, questa volta con basi stabili, e l’avvento di una classe imprenditoriale dedita al business spaziale (space economy) con a capo gli ultramiliardari Elon Musk e Jeff Bezos: capitalismo spaziale.

Ma con la stessa chiave di lettura è possibile comprendere la rinnovata attenzione del Pentagono e del Congresso statunitensi verso gli oggetti volanti non-identificati, gli UFO, recentemente ribattezzati Uap. Tendenze che orientano anche la ricerca scientifica dedita oggi allo studio delle caratteristiche genomiche dei cosiddetti estremofili, organismi viventi capaci di sopravvivere in condizioni ambientali proibitive.

E poi ancora una geopolitica planetaria che rimodella alleanze e confini, basata sul confronto/scontro tra Stati Uniti e Cina, e che si consuma anche sulla nostra luna e sul pianeta Marte. Rivalità che sorprendentemente si gioca anche nel campo della narrativa fantascientifica, per promuovere nuovi stili di vita.

Questo il multisfaccettato scenario in cui ci inserisce Dalla Terra al cosmo. Verso la comunità multiplanetaria, nuovo libro di Cobol Pongide edito da Luca Sossella Editore. Un saggio d’ampio respiro, con molti riferimenti a cinema, narrativa e serie televisive, e un’antologia di brani finora mai tradotti in italiano o da tempo introvabili perché non più ristampati.

Se le condizioni che ci stanno trasformando in una società multiplanetaria sembrano la diretta conseguenza delle urgenze dell’attuale sistema capitalistico, il libro apre alla possibilità che ripartendo da correnti filosofiche come il Cosmismo russo sia ancora possibile cambiare rotta.

Chi è Cobol Pongide

Cobol Pongide è scienziato, musicista e ufociclista. Lavora nel campo dello spazio extraatmosferico, esplorato e mappato come nuovo terreno di emancipazione e conflitto.

Ha pubblicato: Marte oltre Marte (2019), UfoCiclismo (2019), Manuale d’allenamento per il cosmonauta di Terra (2020), Ufo e altre cose disfunzionali (2021), CosmoAntiCapitalismo (2021).