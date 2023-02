“Heat – La sfida” apre il ciclo “Action Fest” su Rai 4

In prima serata su Rai 4 il capolavoro di Micheal Mann, “Heat – La sfida” (1995) che racconta le gesta dello spietato rapinatore Neil McCauley

Martedì 7 febbraio inizia su Rai4 un miniciclo di film d’azione dal titolo “Action Fest”, che accompagnerà gli spettatori per il resto della settimana, in prima e seconda serata.

Il primo film, in onda alle 21.20, è un grande classico del cinema noir, il capolavoro di Micheal Mann, Heat – La sfida (1995) che racconta le gesta dello spietato rapinatore Neil McCauley intenzionato a mettere a segno l’ultimo colpo della sua carriera, il più grande di sempre. Sulle sue tracce, in una Los Angeles che presto si trasformerà in Fort Alamo, c’è l’irrequieto detective Vincent Hanna, disposto a tutto per fermarlo. Un epico duello ricco di tensione che pone al centro dell’azione due leggende del cinema, Robert De Niro e Al Pacino, qui al secondo film insieme dopo Il Padrino – Parte II, ma per la prima volta faccia a faccia nella stessa scena. Nel cast anche Val Kilmer, Jon Voight, Ashley Judd e una giovane Natalie Portman.

Mercoledì 8 la prima serata Action Fest è invece affidata al crime/action, con Il negoziatore (1998), un piccolo classico del genere che vanta le intense interpretazioni di Samuel L. Jackson e Kevin Spacey. Danny Rodman è il miglior negoziatore della polizia di Chicago nei casi di rapimento, ma alcune accuse nella gestione dei fondi pensionistici sembrano inchiodarlo. Per dimostrare la propria innocenza, Danny decide di intrufolarsi nel Dipartimento per gli Affari Interni e prendere in ostaggio il personale dell’ufficio. I ruoli si sono ribaltati e il negoziatore è ora il rapitore! Diventato un cult negli anni, oltre che punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere crime, Il negoziatore è stato il trampolino di lancio per il regista F. Gary Gray poi al timone di successi di pubblico come The Italian Job e Fast and Furious 8.

Venerdì 10 tornano in prima serata le più amate icone dei film d’azione degli anni ’80: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, protagonisti del prison movie Escape Plan – Fuga dall’Inferno (2013): un film che vede la star di Rocky e Rambo nei panni di un esperto in evasioni che viene incastrato e rinchiuso in un carcere ipertecnologico da cui nessun detenuto è mai riuscito ad evadere e qui troverà la complicità della star di Conan e Terminator, prigioniero dal passato oscuro.

Sabato 11 la settimana Action Fest si conclude con un doppio appuntamento ancora in compagnia della saga Escape Plan: alle 21:20 il sequel Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno (2018), in cui l’esperto in evasioni Ray Breslin è nuovamente alle prese con una fuga impossibile dal carcere di massima sicurezza Hades in cui è stato rinchiuso uno dei più validi membri del suo team. Oltre a Sylvester Stallone, nel cast Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King e Huang Xiaoming.

A seguire, Rai4 trasmetterà il terzo e ultimo capitolo della saga: Escape Plan 3 – L’ultima sfida (2019). Diretto da John Herzfeld e interpretato ancora una volta da Sylvester Stallone, Escape Plan 3 vanta nel cast anche la presenza di Devon Sawa, Jin Zhang e Malese Jow, oltre che i volti già noti della saga Dave Bautista e 50 Cent. Stavolta l’esperto in fughe Ray Breslin viene ingaggiato da un magnate di Hong Kong per ritrovare sua figlia, rapita da un clan criminale. Aiutato da due esperti in sicurezza e dal socio di vecchia data Trent DeRosa, Ray si metterà alla ricerca della ragazza.