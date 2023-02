Godo online con il video di “Stronza”

È disponibile il video di “Stronza” (D’Altro Canto Srl/ Tunecore) il nuovo singolo del cantautore e produttore romano GODO, già disponibile nei digital store dal 3 dicembre.

“Ho scritto questo brano in un momento in cui mi sentivo perso non avendo dalla vita le risposte di cui avevo bisogno e proprio alla vita mi rivolgo in prima persona come se fosse una ragazza che mi sta tanto a cuore, ma che ora mi ha tradito” racconta Godo. “In questa canzone oltre a descrivere il mio senso di solitudine cerco di capire qual è la mia strada e il mio futuro e lancio nella seconda parte un messaggio che vale per tutti noi: non importa quale strada scegli di percorrere, l’importante è iniziare a camminare. Tutte le risposte che cerchiamo arriveranno quando smetteremo di porci le domande e il nostro percorso si presenterà davanti a noi”.

“Stronza” è la prima canzone interamente scritta, suonata e prodotta da Godo che si è lasciato ispirare dall’iniziale giro di chitarra per poi completarla con la ricerca di un beat Pop/Accattivante che contrasta con il testo più introverso.

Bio

Godo, nome d’arte di Martino Schembri è un cantautore e produttore Romano classe 97′ nato a Roma nel quartiere Appio Latino. Inizia la sua carriera artistica come chitarrista e corista sin da piccolo in diverse esperienze Live e televisive. (L’Italia con Voi/Sanremo 2017/Tale e Quale Show). Dal 2019 inizia a scrivere canzoni che lo porteranno per le prime volte a esibirsi in tante realtà del live romano (Largo Venue, Spaghetti Unplugged, Monk…).

Nel 2020 ssce il suo primo Ep autoprodotto “Singoli” e fonda il Godo Basement, il suo studio di registrazione dove inizia a produrre diversi artisti da tutta Italia.

Firma con l’etichetta indipendente D’altro Canto e attualmente sta lavorando alla realizzazione di diversi singoli a cui seguirà il primo disco nella seconda metà del 2023