Daiser in radio e in digitale con “Non È Facile”

Il giovane artista veneto Daiser pubblica un nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom: “Non È Facile” racconta gli stati emotivi dei giovani d’oggi

Il giovane artista veneto Daiser pubblica un nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom: “Non È Facile” racconta gli stati emotivi dei giovani d’oggi tra alti e bassi, gioie, frustrazioni e sensazioni di solitudine e smarrimento.

La narrazione di questo spaccato generazionale passa anche dal tema dell’amore: in questo caso vissuto con tormento e disillusione. Quest’ultimo è frutto di esperienze passate che fanno emergere il lato più negativo, oscuro, che il sentimento stesso cela in sé. In questo quadro generale vengono raccontati un senso di rabbia e una grande voglia di rivincita, sentimenti comuni nei giovani d’oggi, che inevitabilmente ne rispecchiano anche gli aspetti più crudi e frivoli.

“Non È Facile” orbita su punti cardine quali il rap, la cultura urban e la gioventù.

La produzione è stata curata da Antonio Solida / Dab.

Patrick Di Donato, in arte Daiser, è un artista veneto classe ’98.

Si appassiona fin da bambino alla musica grazie ai primi cd rap che regalati la sorella maggiore.

Frequenta la scuola superiore a Cittadella, ma dopo qualche anno l’abbandona per buttarsi solo sulla musica.

All’età di 16 anni scrive la sua prima canzone la pubblica senza grandi risultati, ma riesce comunque a farsi notare per le esibizioni live in alcuni locali della sua zona e per le varie collaborazioni con artisti milanesi.

A 23 anni firma con Sorry Mom, con cui intraprende un nuovo percorso artistico con un team dietro le spalle.