Colite ulcerosa: più di 1 paziente su 3 ha anche dolori articolari

Più di un terzo dei pazienti con colite ulcerosa ha anche sperimentato dolori articolari debilitanti, che possono devastare la loro qualità di vita. È quanto mostra uno studio trasversale presentato all’Advances in Inflammatory Bowel Diseases annual meeting.

Tra i 631 pazienti con sintomi gastrointestinali associati alla colite ulcerosa, il 36% ha riferito di avere anche dolori articolari, ha detto Marlana Radcliffe, della School of Medicine dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, durante la sua presentazione al congresso.

Dopo l’aggiustamento per i dati demografici e le caratteristiche della malattia, le articolazioni dolorose erano associate a un aumento del rischio di depressione (OR 2,13, 95% CI 1,37-3,32), ansia (OR 2,12, 95% CI 1,44-3,11), affaticamento (OR 4,58, 95% CI 3.06-6.92) e compromissione sociale (OR 2.90, 95% CI 1.88-4.52).

“Dobbiamo essere consapevoli che i pazienti hanno altre cose che accadono oltre al loro disagio gastrointestinale che deve essere affrontato”, ha sottolineato Radcliffe. “I nostri risultati supportano ulteriori ricerche e attenzione clinica sull’affrontare le manifestazioni extraintestinali dell’artrite nei pazienti con colite ulcerosa. Mentre i gastroenterologi e i risultati degli studi clinici si concentrano principalmente sui sintomi gastrointestinali della colite ulcerosa, le manifestazioni sistemiche della malattia sono spesso debilitanti per i pazienti”.

Commentando lo studio, Svein-Oskar Frigstad, del Vestre Viken Bærum Hospital e dell’Università di Oslo in Norvegia, ha osservato che “con la malattia infiammatoria intestinale, siamo effettivamente interessati al disagio che si verifica nei nostri pazienti, anche se questo potrebbe non includere problemi nell’intestino.

“Il dolore articolare è molto comune tra i nostri pazienti. La malattia infiammatoria intestinale comporta infiammazione e, naturalmente, anche il dolore alle articolazioni è spesso causato dall’infiammazione. Quindi ci sono somiglianze e naturalmente, quei sintomi di dolore alle articolazioni hanno un effetto sulla qualità di vita del paziente”.

“Vediamo anche aumenti dei sintomi intestinali tra i pazienti che hanno anche dolori articolari”, ha aggiunto. “Anche se non è la maggior parte dei pazienti con malattia infiammatoria intestinale che hanno anche dolori articolari, è circa un terzo che ha questo problema”.

Frigstad ha affermato che gli operatori sanitari dovrebbero essere vigili nel chiedere ai pazienti dolori articolari e farmaci usati per quel dolore perché possono causare problemi con il trattamento della malattia infiammatoria intestinale.

“In generale, i farmaci assunti per alleviare i dolori articolari possono avere un impatto sui farmaci assunti per trattare la malattia infiammatoria intestinale”, ha affermato. “È noto che i farmaci antinfiammatori non steroidei spesso assunti per alleviare il dolore articolare aumentano l’infiammazione nell’intestino. Potrebbe essere necessario trovare altri farmaci per trattare il dolore articolare o persino passare a un biologico, che può aiutare sia il dolore articolare che l’infiammazione malattia intestinale.”

Per questo studio, Radcliffe e colleghi hanno incluso 631 pazienti da una rete di ricerca alimentata dai pazienti che invia sondaggi ai pazienti ogni due anni. Hanno utilizzato il sistema informativo per la misurazione degli esiti riportati dai pazienti (PROMIS) per valutare la qualità della vita.

Dei pazienti, l’età media era di 46 anni, il 90% era bianco e il 38% era in terapia biologica.

Tra i pazienti che avevano avuto dolori articolari nell’ultima settimana, l’età media era di 48 anni rispetto a un’età media di 45 anni per coloro che non avevano dolori articolari nella settimana precedente (p=0,04). Gli uomini sono stati più numerosi delle donne nella segnalazione di dolori articolari nell’ultima settimana (75% vs 25%). I partecipanti con dolore avevano un indice di massa corporea più alto – 26,5 contro 24,6 per coloro che non avevano dolore (p<0,001).

