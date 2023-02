“Addio mia regina” su Rai 5: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 5 “Addio mia regina”: ecco la trama del film tratto dal romanzo “Les Adieux à la Reine” di Chantal Thomas

Versailles, luglio 1789.Alla corte di Luigi XVI cresce il malcontento e il popolo francese è in fermento per porre fine agli sperperi del sovrano che hanno ridotto la nazione sull’orlo della povertà, con i viveri che cominciano a scarseggiare e l’ombra di una sanguinosa rivolta che incombe. Comincia così la storia che Benoît Jacquot racconta nel film tratto dal romanzo “Les Adieux à la Reine” di Chantal Thomas “Addio mia regina”, in onda martedì 7 febbraio alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois, Vladimir Consigny.

Dietro l’apparente calma dei palazzi reali, ognuno sta organizzando in gran segreto la propria fuga e anche la regina Maria Antonietta ha radunato il suo entourage per lasciare la residenza e mettersi in salvo prima che la situazione degeneri. Tra le sue dame di compagnia vi è anche Sidonie Laborde che, da compagna di letture e amica intima della regina, si ritrova a vivere con grande stupore le prime ore di una rivoluzione destinata a cambiare il corso della storia. “Addio mia regina” ha ricevuto dieci candidature ai Premi César 2013, compresa quella per il miglior film, vincendo tre premi.