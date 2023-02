“Sollevami” è la nuova canzone di Eliseo

Fuori sulle piattaforme digitali e in radio sollevami, nuovo singolo del giovane artista campano eliseo. Il brano è il racconto della resa dei conti di una relazione frivola

Disponibile nelle piattaforme digitali e in radio sollevami, nuovo singolo del giovane artista campano eliseo. Il brano è il racconto in prima persona della resa dei conti di una relazione frivola: dietro esplosioni elettroniche che risentono di influenze hip hop, eliseo cerca di scuotere, senza risultati, una persona che non gli basta più.

“È una telefonata d’addio effettuata con un brano synth-pop” – eliseo.

bio

“eliseo è il mio nome vero, giuro. Ringrazio il mio paesino di mille esseri umani per non avermi fatto distrarre troppo e per avermi dato la possibilità di scavare senza limiti dentro di me. Una parte delle cose che trovo la conservo nelle mie canzoni”.

eliseo nasce nel 1995 in provincia di Caserta. Bambino esuberante cresce e nell’adolescenza inizia a suonare la chitarra sotto consiglio della madre (che forse si pentirà del consiglio). Fino ai 20 anni grida testi in inglese e ricerca un sound aggressivo per poi scoprire di comunicare meglio nella sua lingua nativa. Dopo scorribande, studio e lavoro nel cinema su Roma decide di tornare giù, a casa, per dedicarsi alla musica. Nel 2018 esce su youtube “riavvolgi” con il nome “töst”. A febbraio 2022 esce “trovati/persi” su tutte le piattaforme. Oggi eliseo suona e scrive i suoi pezzi in totale autonomia.