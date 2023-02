“Non mi dire no” è il nuovo singolo di Ambra Di Marte

In radio e in digitale “Non mi dire no“, il nuovo singolo di Ambra Di Marte. Un brano che racconta l’amore in un modo delicato e alternativo

É in uscita “Non mi dire no“, il nuovo singolo di Ambra Di Marte. Un brano che racconta l’amore in un modo delicato e alternativo, il senso di gratitudine che si prova a scoprire di avere qualcuno accanto su cui si può contare, la dolcezza del senso di calma che può infondere uno sguardo, racconta l’importanza anche di un silenzio se in ascolto dell’altro. Artista poliedrica e dalle influenze stratificate, Ambra di Marte si impone nella scena del cantautorato underground con un nuovo brano dedicato a tutti gli ultimi romantici.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/5oDflNFb7e2QF2lJwVumEX?si=N9unCO6BTTWDniTKiLUDRQ

Ambra Di Marte (all’anagrafe Ambra Goffi). Nasce a Montichiari in provincia di Brescia il 10/06/1991 e fin dall’età di 5 anni inizia gli studi di canto e vari strumenti musicali. Crescendo non abbandonerà mai gli studi e anzi inizierà molto giovane a esibirsi live come cantante leader di varie band e realtà artistiche, cosa che prosegue tutt’ora. Oltre al percorso universitario si Diploma in Arti performative dello spettacolo e tutt’ora insegna Canto, Musica e arti performative in varie realtà scolastiche e prosegue la sua seconda carriera di performer teatrale.

Il suo primo singolo è stato infatti la colonna sonora di uno spettacolo teatrale Spy Thriller. Non mi dire no è il suo terzo brano da cantautrice in collaborazione con il produttore Cristopher Bacco di Studio2 Padova.