Caribe Bay vince il Golden Pony Award

Parchi divertimento, nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award

Nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award, premio annuale dedicato alle eccellenze del settore dei parchi divertimento su scala continentale, unica struttura italiana tra le realtà premiate, provenienti da Spagna, Germania, Francia e altri paesi europei.

Il premio è stato ritirato direttamente da Luciano Pareschi, CEO e Founder di Caribe Bay, alla presenza di Cristiano Corazzari, Assessore al Territorio della Regione Veneto.

Nella motivazione si legge “Per aver introdotto in Italia il concetto di parco a tema acquatico, dando vita a una splendida realtà che è diventata un vanto per la nazione” e si fa riferimento ai costanti e cospicui investimenti sostenuti in nuove attrazioni, show, servizi per gli ospiti ed efficientamento energetico, con l’obiettivo di diventare il primo parco italiano “carbon neutral al 100%”, quindi a impatto zero. Riconosciuto anche il lavoro di squadra coordinato dalla direzione artistica di Carla Cavaliere, moglie di Luciano Pareschi, e dai figli, che trasforma in realtà i sogni e le intuizioni dell’Imprenditore.

Il premio è organizzato da Games & Parks Industry, periodico rivolto agli operatori del divertimento e dell’intrattenimento edito da Facto Edizioni e tradotto in 4 lingue: si ispira alla figura del pony che, oltre ad essere simbolo per eccellenza di giostra, esprime quei valori di determinazione e crescita che contraddistinguono gli imprenditori e le realtà di successo, specialmente nel mondo in costante evoluzione dei parchi divertimento. Un riconoscimento dei risultati raggiunti, ma anche uno stimolo a proseguire e ad affrontare nuove sfide.

“Caribe Bay per me, mia moglie, i miei figli e per tutto il team è molto più di un’azienda o di un parco divertimenti – ha dichiarato Luciano Pareschi – è la realizzazione di un progetto visionario. Questo premio arriva dopo un biennio difficile: non era scontato mantenere e superare i traguardi che avevamo raggiunto nel 2019, quando Caribe Bay è stato inserito dalla IAAPA, l’associazione globale dei parchi divertimento, nella rosa dei 7 migliori parchi acquatici del mondo. Ci siamo riusciti e puntiamo a crescere ancora: una crescita sostenibile, per creare un nuovo e più evoluto modello di divertimento e trasformare il parco in un vero e proprio resort, un punto di riferimento a livello internazionale, volano per lo sviluppo del territorio e per la creazione di nuovi posti di lavoro. L’auspicio, quindi, è che le Istituzioni riconoscano il nostro impegno e lavorino in sinergia con noi”.

Caribe Bay si estende su un’area di 80.000 mq nel Lido di Jesolo ed è un parco acquatico completamente tematizzato in chiave caraibica, grazie a tonnellate di sabbia bianca e oltre 2.000 palme, che regalano la sensazione di essere veramente ai Caraibi. Fondato nel 1989 come Aqualandia, ha cambiato nome nel 2019 ed è stato eletto per 14 volte “Miglior Parco in Italia” ai Parksmania Awards, oltre ad essere inserito nella rosa dei 7 migliori parchi acquatici al mondo, area EMEA, nelle classifiche 2019 di IAAPA – organizzazione che rappresenta oltre 6.000 parchi in più di 100 Paesi. Rivolto ad un target trasversale, offre divertimento, adrenalina, relax e avventura. Tra le attrazioni principali, Shark Bay, l’unica piscina a onde del mondo con la sabbia anche sul fondale, Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa, e Pirates Bay, dedicata alle famiglie. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, punti ristoro, il minigolf Caribbean Golf e la discoteca Vanilla Club. Il parco collabora con le strutture ricettive del territorio per offrire pacchetti parco + hotel ed è visitato ogni anno da una media 200.000 ospiti. Impiega a pieno regime 200 persone ed è l’azienda più grande di Jesolo. Particolarmente sensibile alla tutela dell’ambiente, ha compensato il 50% delle emissioni con l’obiettivo di diventare a breve il primo parco divertimenti carbon neutral in Italia.