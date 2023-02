“Smokin’ Love” è il nuovo singolo di Giuseppe Santamaria

Arriva in radio, disponibile in digitale, “Smokin’ Love” il singolo di Giuseppe Santamaria, anticipazione dall’album “Magica Fisarmonica” di Franco Micalizzi

Arriva in radio, disponibile in digitale, “Smokin’ Love” il singolo di Giuseppe Santamaria, anticipazione dall’album “Magica Fisarmonica” di Franco Micalizzi, che sarà pubblicato il 16 dicembre (NewTeamMusic/Believe).

“Ho grande rispetto per il pensiero musicale e lo stile di ogni artista e ho sempre cercato di catturare quello che ritengo possa essere il suo messaggio, attraverso i progetti e il suo percorso, cercando comunque di non farmi influenzare troppo e mantenere la mia identità – racconta Giuseppe Santamaria – e il caro maestro Franco Micalizzi mi ha dato la possibilità di interpretare generi non tipicamente nati per la fisarmonica. Spero vivamente arrivi la spensieratezza e la serenità che mi ha dato lavorare a questo progetto.”

“Smokin’ Love” fa parte del nuovo progetto musicale di Franco Micalizzi “Magica Fisarmonica”, album che vedrà la luce il prossimo 16 dicembre, con il quale il compositore di grandi colonne sonore e successi internazionali, vuole ridare alla Fisarmonica un ruolo da protagonista.

FRANCO MICALIZZI compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, vive e lavora a Roma, sua città natale. Nel 1970 riceve l’incarico di comporre la sua prima colonna sonora, il film è “LO CHIAMAVANO TRINITÀ” diretto da E.B. CLUCHER, con Terence Hill e Bud Spencer. Questo film che, come è noto, riscuote un successo strepitoso sia in Italia che all’estero, inaugurando l’inizio di una nuova serie di Western all’italiana, decreta l’ingresso di FRANCO MICALIZZI nel novero dei compositori di Colonne Sonore. A questo film ne seguono molti altri. È nel 1974 che compone le musiche de “L’ULTIMA NEVE DI PRIMAVERA”, il cui tema conduttore balza ai primi posti della Hit Parade discografica sia in Italia che all’estero, confermandolo compositore di successo. Nel 1975 e poi nel 1978 MICALIZZI si reca negli Stati Uniti dove compone e registra le colonne sonore di: “BEHIND THE DOOR” (titolo italiano: CHI SEI?) e “THE VISITOR” (titolo italiano: STRIDULUM). Tra le Colonne Sonore da lui composte ricordiamo, inoltre altri due successi: “NATI CON LA CAMICIA” e “NON C’E’ DUE SENZA QUATTRO” entrambi diretti da E.B. Clucher con Terence Hill e Bud Spencer, ed ancora il film di produzione americana “THE CURSE” (La Maledizione) – diretto da David Keith con Claude Akins, Will Wheaton and John Schneider. Molte sono anche le sigle composte da Micalizzi per famosi cartoni animati da LUPIN a TRIDER G 7 – UFO DYAPOLON e più di recente la sigla della serie TRANSFORMERS e le musiche del film a cartoni animati “BEN TORNATO PINOCCHIO”. Nel 2006 Micalizzi ha composto la musica del corto VIC diretto dal debuttante figlio di Silvester Stallone, Sage. Nel 2005 Micalizzi ha formato un’orchestra di 18 elementi, la BIG BUBBLING BAND, con la quale ha iniziato a tenere, con crescente successo, una serie di concerti nel corso dei quali la Band esegue le sue numerose colonne sonore ed in particolare i temi dei “polizieschi all’italiana” degli anni 70 e 80, molto richiesti da un pubblico di appassionati. Tra i suoi fan figura il regista Quentin Tarantino che lo considera uno dei suoi compositori preferiti, tanto da avere inserito nella colonna sonora del suo Grindhouse il tema originale di Italia a mano armata e, nella scena finale di Django Unchained, il tema de Lo chiamavano Trinità. Di recente ha pubblicato l’album “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate” dove hanno cantato Mario Biondi, Max Gazzè, Edoardo Vianello, Mariella Nava, Michele Zarrillo, I’m Erika e tanti altri.

Giuseppe Santamaria con Anna Lanza fonda nel 2000 la band Atmosfera Blu grazie a cui riceve premi e realizza diversi tour in Sicilia, quattro tournée a Montreal e per tre volte si esibisce ad Acireale per il Carnevale che è tra i più belli d’Italia. Nel 2010 le selezioni per Sanremo giovani con l’inedito “Ti ricordi il mare”, scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. Nel 2012 Giuseppe vince il festival nazionale per fisarmonica Musica senza Parole di Castelfidardo, premiato personalmente dal compianto Bibi Ballandi. Nel 2018 su Rai Uno con Iva Zanicchi la presentazione del progetto “Zingara salsa” (rivisitazione a ritmo di salsa del grande successo dell’ Aquila di Ligonchio) proposta anche sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo, in occasione del Tour teatrale della grande artista. Nel 2019 viene ideato uno show che celebra la storia del Festival di Sanremo, presentato sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con la partecipazione straordinaria di Uccio De Santis e Paolo Vallesi. Nel 2021 partecipazione e premiazione al Marefestival Salina – Premio Troisi. Giuseppe Santamaria e Anna Lanza, in qualità di compositori, autori, coristi e produttori, sono presenti nelle produzioni discografiche anche di Orietta Berti, Cecilia Gayle e altri. Nel 2022 nascono progetti importanti e nuove collaborazioni come quella con i Jalisse, con la produzione del singolo “La magia di Sanremo”. Oggi Giuseppe Santamaria è protagonista, con il suo strumento, del nuovo progetto di Franco Micalizzi “Magica Fisarmonica” che sarà pubblicato il 16 dicembre 2022, anticipato dal singolo “Smokin’ Love”.

